Europa se urca pe biciclete, pe masura ce restrictiile generate de pandemie sunt relaxate

Andre Wu si inca vreo 10 alte persoane s-au adunat la coada, pastrand insa distanta sociala recomandata, in fata magazinului Brixton Cycles, din sudul Londrei, pentru a cumpara o bicicleta. "In perioada acestei crize m-am gandit ca nu mi-ar placea sa calatoresc din nou cu transportul in comun, asa ca am decis sa-mi cumpar o bicicleta", a declarat Wu.Andre Wu nu este singurul care a luat aceasta decizie. Directorul Brixton Cycles, Lincoln Romain, sustine ca a primit atat de multe solicitari incat furnizorii au ramas fara biciclete pe stoc."Sincer va spun, avem clienti din toate categoriile posibile", a declarat el, pentru AFP. "Am vazut oameni care fac naveta tot timpul, am vazut noi ciclisti si am vazut oameni care au biciclete si care vin pentru revizii dupa ce nu le-au mai folosit de mult timp".Marea Britanie se afla pe locul doi in lume in ceea ce priveste mortalitatea de COVID-19, insa masurile de izolare la domiciliu au fost ridicate partial in tara in aceasta saptamana.Persoanele care nu pot lucra de acasa au fost incurajate sa evite transportul in comun atunci cand revin la serviciu pentru a nu se produce aglomerari si a nu creste riscul transmiterii coronavirusului prin contact cu alti oameni.La, acest lucru inseamna ca trebuie sa alegi intre a folosi metroul subteran ("Tube"), a lua autobuzul sau a te urca in sa.Ministrul Transporturilor Grant Shapps a precizat ca multi au facut deja alegerea."In perioada acestei crize, milioane de oameni au descoperit ciclismul - fie pentru a se mentine in forma fizica, fie ca mijloc de transport sigur, care respecta distantarea sociala", a spus el.Pentru a face fata cererii crescute, Guvernul a anuntat un plan de urgenta in valoare de 250 de milioane de lire sterline (283 milioane de euro) pentru a adapta transportul in fata epidemiei. O parte din fonduri va fi folosita pentru a amenaja piste temporare pentru biciclete sau pentru a le largi pe cele deja existente, in cursul saptamanilor viitoare.Insa ciclista Kelly Wise sustine ca exista inca preocupari cu privire la siguranta deplasarilor pe doua roti. "Oamenii uita ca trebuie sa pastreze distanta sociala chiar si atunci cand se opresc la semafor si sa nu mearga prea aproape in spatele ciclistului din fata", a spus ea."Cineva poate sa tuseasca in fata ta si tu respiri ce elimina acea persoana. Am trecut printr-un astfel de moment. Cineva s-a oprit chiar langa mine la semafor si se intampla in perioada cea mai dificila a pandemiei".Initiative similare celei din Marea Britanie au aparut in majoritatea marilor orase europene, pe masura ce pedalarea a devenit o tendinta in intreaga Europa. Barcelona adauga 21 de kilometri la pistele pentru biciclete deja existente. Berlinul adauga 22 km si Bruxelles-ul 40 km.a adaptat benzi auto pentru biciclete, in scopul stoparii raspandirii COVID-19 pe strazi. Pe masura ce mai multi oameni apeleaza la biciclete pentru a evita transportul public, drumurile au devenit mai aglomerate. Dar pistele de biciclete largite ii vor ajuta pe ciclisti sa pastreze distanta unii de altii."Faptul ca oamenii se deplaseaza mai mult pe biciclete este o decizie foarte buna pe termen lung, si pentru mediu, si pentru noi. Este sigur ceva foarte bun. Desigur ca trebuie sa investim mai mult, trebuie sa facem mai mult, niciodata nu este suficient. In special la Berlin, dar cred ca suntem pe drumul cel bun", a declarat Damian Cortes, ciclist.La, utilizarea pistelor de biciclete a crescut cu 325% in timpul orelor de varf, conform sefului departamentului de urbanism al orasului, Janet Sanz.In, unde autoritatile au anuntat un plan in valoare de 20 de milioane de euro, Parisul, Nisa, Rouen, Lille si Nantes urmeaza aceasta tendinta.Chiar si, tara europeana cu cele mai multe masini pe cap de locuitor, se gandeste la biciclete. Cel putin 150 km de piste pentru biciclete vor fi amenajate la Roma, oras cu reputatia de a fi nepractic si chiar periculos pentru ciclisti.Nevoia de mai multe biciclete inseamna vesti bune cel putin pentru un sector al economiei din toate tarile."Vanzarile de biciclete, in special de e-bikes (biciclete electrice) au crescut de la redeschiderea magazinelor, de la jumatatea lui aprilie, la fel si solicitarile pentru reparatii si revizii", a spus Michael Nendwich, din cadrul Camerei Economice din Austria.Lantul francez de magazine sportive Go Sport a inregistrat o crestere de 300% a vanzarilor de biciclete online.In Marea Britanie, Asociatia comerciantilor de biciclete (Association of Cycle Traders - ACT) a anuntat ca 200.000 de biciclete care urmeaza sa fie asamblate si livrate au fost deja vandute sau rezervate.Insa aceasta crestere a cererii a pus "o presiune enorma" pe magazine, conform ACT. "Multe dintre ele spun ca raman sa lucreze pana noaptea tarziu pentru a repara la timp bicicletele clientilor", a adaugat ACT.Pentru cei care au deja o bicicleta, asa cum este Kelly Wise, cresterea popularitatii acestui mijloc de transport reprezinta un lucru bun. "Va fi interesant cat de multi oameni se vor tine de acest lucru si pentru cat de mult timp", a adaugat ea.