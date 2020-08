Galati: Sofer depistat a doua oara in timp ce transporta ilegal 15 persoane intr-o autoutilitara de marfa

Potrivit sursei citate, politistii Serviciului Rutier Galati au depistat in trafic , la volanul unei autoutilitare care circula pe o strada din localitatea Cuza Voda, un barbat, de 51 ani, ce efectua transport de persoane contra cost, fara a detine autorizatie.In interiorul autovehiculului, destinat exclusiv transportului de marfa, au fost identificate 15 persoane.In urma verificarilor, politistii au constatat ca barbatul aflat la volan fusese sanctionat contraventional in cursul saptamanii pentru o fapta similara, la acel moment fiindu-i suspendat si dreptul de utilizare a vehiculului cu care fusese depistat.Pentru contraventia constatata sambata, barbatul a fost sanctionat cu amenda in valoare de 5.000 lei, fiindu-i suspendat, totodata, si dreptul de utilizare pentru o perioada de 6 luni a autoutilitarei cu care a fost depistat.