Un TIR incarcat cu haine a luat foc la intrarea in municipiul Brad

In incendiu a fost distrusa o cantitate de aproximativ o tona de haine si au fost degradate alte 5 tone de materiale textile.Pentru stingerea incendiului au intervenit pompierii militari din Brad, care au decuplat de capul tractor semiremorca la care se manifestau flacarile, focul fiind localizat si lichidat in scurt timp."Cel mai probabil arderea a fost generata de efectul termic dintre anvelope si podeaua semiremorcii", se arata in informarea ISU Hunedoara.