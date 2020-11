Imagini LIVE de pe partia de schi. Aglomeratie de nedescris

Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca schiorii sunt adaptate pandemiei: trebuie sa poarte masca de protectie si sa respecte distantarea de doi metri la imbarcarea pe teleschi."Deschidem oficial sezonul de schi sambata, 28.11.2020. Program de functionare: 09:00 - 17:00, nocturna functioneaza cu minimum 10 persoane. Apelam la intelegerea dumneavoastra pentru respectarea normelor impotriva raspandirii virusului SARS-CoV-2: teleschiurile Platoul Soarelui vor avea 3 coloane separate si distantate pentru imbarcarea la teleschi. Turistii vor fi obligati sa pastreze distanta de 2 metri fata de persoana din fata lor. Masca de protectie este obligatorie si in spatiile deschise. Mastile medicinale sunt cele acceptate deoarece ofera un grad mai mare de protectie", se arata in anuntul facut de curand de administratorii partiei Platoul Soarelui pe pagina oficiala de Facebook Partia Platoul Soarelui are o lungime de 405 m, o latime de 50 m si o diferenta de nivel de 102 m.Imaginile LIVE de pe partia de schi pot fi urmarite