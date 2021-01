Institutul "Cantacuzino", despre serurile anti-COVID distribuite in recipiente de pizza: "Inscrisul de pe cutie nu influenteaza siguranta vaccinului"

Mai multi oficiali implicati in campania nationala de vaccinare arata ca recipientele reprezinta standardul la nivelul Uniunii Europene si ca in acele cutii au ajuns primele doze de ser in Romania.Reprezentantii Institutului Cantacuzino au venit cu explicatii suplimentare:"In legatura cu informatiile aparute in spatiul public referitoare la folosirea ca ambalaj de transport pentru flacoanele de vaccin anti-Covid 19 a unor cutii inscriptionate Pizza, facem urmatoarele precizari:Vaccinul Pfizer-BioNtech este livrat de catre producator in cutii cu dimensiunile 230/230/40 mm ce contin 195 de flacoane a cate 5 doze fiecare.Numarul de doze de vaccin solicitate de spitale si directiile de sanatate publica judetene este, in majoritatea cazurilor, mai mic decat numarul dozelor aflate intr-o cutie, motiv pentru care este necesara desfacerea cutiilor si impartirea flacoanelor in alte cutii mai mici.In acest sens, pentru demararea campaniei de vaccinare, a fost aleasa solutia achizitionarii din comert a unei cutii cu dimensiunile de 250/250/40 mm care sa corespunda cat mai mult dimensiunilor cutiei originale Pfizer, pentru a se putea incadra cat mai bine in recipientele calificate pentru transportul vaccinului la temperatura controlata de 2-8℃.Mentionam faptul ca distribuirea vaccinului a inceput in perioada sarbatorilor de iarna, timp in care furnizorii de ambalaje nu au avut activitate.Toate vaccinurile distribuite de Centrul national de stocare sunt transportate in conditiile recomandate de catre producator, respectandu-se cu strictete lantul de frig impus, atat stocare la -70℃, manipulare in camera de frig de 2-8℃ cat si transportul in recipientele speciale, iar inscrisul de pe cutia folosita nu influenteaza in vreun fel siguranta vaccinului", se arata in comunicatul de presa emis de Institutul Cantacuzino.