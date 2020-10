Masca de protectie devine obligatorie si in judetul Hunedoara, in preajma scolilor

"Purtarea mastii de protectie astfel incat sa acopere nasul si gura este obligatorie pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani, in toate spatiile publice deschise aflate pe o raza de 100 metri in jurul perimetrului exterior al unitatilor de invatamant, de luni pana vineri, in intervalul orar 07.45 - 20.00", se arata in hotararea CJSU.Totodata, pentru a preveni aparitia unor noi focare de SARS CoV- 2, in hotararea adoptata vineri se prevede ca in urmatoarele institutii: spitalele din judetul Hunedoara, Serviciul Judetean de Ambulanta, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului si centrele rezidentiale pentru ingrijire, angajatii acestora care se intorc din concedii de odihna/invoire/recuperare sau alte situatii vor fi testati RT-PCR inainte de a se prezenta la locul de munca.O alta masura prevazuta in document se refera la intensificarea activitatilor de control in piete, targuri si mijloace de transport in comun.Situatia cazurilor pozitive a caror incidenta pentru fiecare localitate depaseste 1,5/1.000 va fi analizata la inceputul saptamanii viitoare. In functie de rezultate, vor fi luate sau nu, masuri de restrictionare a unor tipuri de activitati comerciale cu publicul.