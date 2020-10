Medicul Alexandru Rafila, apel la agentii economici pentru decalarea programului: Transportul in comun e o problema

Alexandru Rafila se declara "rezervat" atunci cand este vorba despre decizii de carantinare a unor localitati.Intr-o interventie telefonica, sambata, la Digi 24, profesorul care reprezinta Romania la OMS spune ca ar fi de acord cu introducerea in carantina doar a zonelor in care "se constata o transmitere mai intensa" a virusului."Transportul in comun, de exemplu, ati vazut acum cateva zile imagini cu statia de metrou Unirea unde erau 3.000 de persoane in statie, sigur, acolo am o problema. Si atunci, inainte sa facem carantine si alte lucruri de genul asta, eu as face un apel catre agentii economici, indiferent ca sunt din sectorul public sau sunt din sectorul privat, sa stabileasca programe decalate pe durata a doua ore si atunci dintr-o data distantam transportul pe durata a doua, trei ore si la ducerea si la intoarcerea oamenilorde la serviciu, descongestionam mijloacele de transport. Trebuie sa facem lucrul asta in corelatie cu Regia de Transport Bucuresti si cu metroul si atunci o sa putem sa vedem niste rezultate care s-ar putea sa fie mai spectaculoase si mai bune decat daca luam o decizie sa inchidem toate activitatile, pentru lucrul ala stim bine ca are un impact economic si social extrem de serios", a declarat Alexandru Rafila.El sustine ca perioada de pandemie ar fi fost "un moment oportun ca sa revitaliza transportul pe cale ferata" explicand ca aceasta este o modalitate "mult mai sigura decat microbuzele care merg timp de sapte ore" pe distante luni si in care oamenii stau foarte apropiati unul de altul."Cred ca transportul feroviar in aceasta perioada de pandemie ar putea in mod foarte serios reconsiderat si este mult mai sigur", a mai afirmat Alexandru Rafila.