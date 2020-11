Medicul ranit la Piatra Neamt va fi transferat in Belgia

Ministerul Sanatatii a primit acceptul din Belgia pentru mutarea pacientului. Informatia a fost confirmata de ministrul Nelu Tataru . Medicul ATI a fost ars in timp ce incerca sa ii salveze pe pacienti.El a fost dus dupa incendiu la Spitalul Judetean din Iasi si ar fi urmat sa fie mutat la Spitalul Floreasca din Capitala, dar, in final, ar urma sa fie transportat in Belgia cu o aeronava MApN.Medicul care a salvat mai multi pacienti din al doilea salon afectat de incendiu si care a suferit ranile cele mai grave se numeste Ioan Catalin Denciu si are 48 de ani. Face parte dintr-o familie de medici. Sotia este ginecolog si au impreuna doi copii. Surse medicale spun ca a fost coleg de facultate la Medicina chiar cu ministrul Nelu Tataru.Sectia de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) va prelua ancheta in cazul incendiului de la Sectia de Anestezie Terapie Intensiva a Spitalului Judetean Piatra Neamt, arata un comunicat de presa."Cauza a fost inregistrata initial pe rolul Parchetului de pe langa Tribunalul Neamt, care s-a sesizat din oficiu, fiind dispusa inceperea urmaririi penale in rem sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa. Pe masura derularii cercetarilor, vom informa opinia publica", au transmis reprezentantii PICCJ.