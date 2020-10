Noul radar al padurilor intra in vigoare la 1 noiembrie. Cum functioneaza aplicatia menita sa stopeze furtul de lemne

Incepand cu aceasta data, toti cei peste 100.000 de utilizatori ai SUMAL 2.0, dintre care peste jumatate sunt noi, vor incepe sa opereze in acest sistem informatic, anunta Ministerul Mediului. Versiunea anterioara a sistemului va functiona in paralel pana in 30 ianuarie 2021."Prin modificarea Codului Silvic, promulgat la inceputul lunii septembrie, apare obligativitatea detinerii avizului de transport nu doar pentru materialul lemnos, ci si pentru toate celelalte produse din lemn: rumegus, biomasa, coaja arborilor si orice rest de lemn. Aceasta modificare introduce automat, ca utilizatori in SUMAL, zeci de mii de noi agenti economici, care pana acum nu aveau obligatia raportarii in sistem. Toate operatiunile de ordin tehnic pentru adaptarea SUMAL 2.0 la noile prevederi din Codul Silvic au fost deja realizate", a anuntat Ministerul Mediului, intr-un comunicat.Potrivit sursei citate, Guvernul Romaniei a decis, in sedinta de miercuri, 28 octombrie, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP), acordarea unei perioade de gratie tuturor noilor utilizatori ai SUMAL 2.0 de a se familiariza cu noul sistem, prin extinderea obligativitatii utilizarii vechii versiuni a sistemului pana la data de 30 ianuarie 2021. Pana la aceasta data, cele doua sisteme vor functiona in paralel. Utilizatorii sunt obligati sa le foloseasca concomitent.Dupa acest termen, urmarirea transabilitatii se va realiza exclusiv prin noul SUMAL. Noua versiune a SUMAL aduce inovatii care ajuta, pe de o parte, munca de combatere a taierilor ilegale si, totodata, simplifica munca lucratorilor silvici din teren, sustin reprezentantii ministerului."Se va putea urmari, in timp real, prin coordonate GPS, orice transport de masa lemnoasa din punctul de incarcare pana in punctul de descarcare, devenind astfel foarte dificil sa mai apara acele escale ilegale realizate cu acelasi aviz. SUMAL 2.0 obliga si la incarcarea de fotografii, din mai multe unghiuri, ale lemnului incarcat, pentru orice transport din Romania, precum si insemnarea, in padure, a parchetelor de masa lemnoasa cu coordonate GPS inainte de a se face taierea. O alta particularitate a sistemului este aceea ca se vor putea vedea zilnic toate volumele de material lemnos din orice depozit din tara. In plus, cantitatile de aici vor fi actualizate automat de sistem", se arata in comunicat.SUMAL 2.0 nu mai permite realizarea transportului dublu pe acelasi aviz si nici evitarea voita a inregistrarii in sistem prin realizarea de transporturi multiple cu cantitati reduse. In acest caz, transportatorii de volume mici, pentru care nu este necesar avizul de insotire, nu vor mai avea voie sa transporte, in total, mai mult de 20 mc pe an, daca nu sunt inregistrati in noul SUMAL ca transportatori profesionisti. Sistemul are acum capacitatea de a depista si bloca automat astfel de practici."Prin operationalizarea Sistemului de Urmarire a Materialului Lemnos vom reusi, in timp real, 24 de ore din 24, sa avem un management foarte clar asupra masei lemnoase. Vom sti in permanenta cat lemn s-a taiat din padurile Romaniei, unde va fi dus acesta, fie in depozit, fie la terti. In permanenta apar provocari pe care reusim sa le solutionam. Factorii implicati au venit cu sugestii importante, astfel incat sistemul sa devina operational. Totul s-a facut cu pasi siguri pentru ca SUMAL 2.0 sa fie eficient. Suntem deschisi la dialog si am luat in considerare, in mod special, propunerile venite din partea celor care opereaza in acest sistem", a explicat secretarul de stat Gelu Puiu.