Persoanele nedeplasabile din Constanta care vor sa se vaccineze, transportate gratuit cu "Ability Taxi" la centrul de imunizare

Municipalitatea a informat, joi, ca, in pregatirea etapei a doua de vaccinare, Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta Constanta s-a intrunit in ziua in curs si a hotarat ca transportul persoanelor nedeplasabile catre si de la centrul de vaccinare sa fie asigurat prin serviciul "Ability Taxi", care este la dispozitia constantenilor prin Directia Generala de Asistenta Sociala."Programarea transportului se va face la numarul de telefon al dispeceratului 'Ability Taxi' - 0241.48.20.31, dupa urmatorul program: luni - joi - 8,00-16,30; vineri - 8,00-14,00", se mentioneaza intr-un comunicat de presa transmis de administratia locala.Prin serviciul "Ability Taxi", proiect implementat in vara anului trecut de Primaria Constanta, municipalitatea ofera transport gratuit, cu o masina special adaptata, persoanelor cu dizabilitati care folosesc scaune rulante, pentru a facilita deplasarea acestora.