Nicusor Dan le recomanda oamenilor "sa poarte masca si afara": "Nu poate decat sa-i protejeze si pe ei, si pe cei cu care intra in contact"

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

"In vremuri normale, faptul ca metroul este aglomerat nu trebuie sa fie un lucru rau, e o dovada a succesului, insa intr-o perioada de coronavirus e un semnal ca cealalta componenta a transportului public nu functioneaza. Vorbesc despre STB - tramvaie, troleibuze, autobuze.Trebuie ca transportul public sa functioneze la intreaga capacitate in orele de varf. Sa redistribuim toate resursele catre acele ore de varf pentru a nu avea aglomeratie.In ceea ce priveste celelalte masuri sanitare, am iesit de-a lungul timpului cu mai multe seturi de propuneri.Acum in Bucuresti suntem in scenariul galben, dupa cum au spus specialistii. E o situatie periculoasa care trebuie tratata cu maxima responsabilitate. E foarte important sa respectam acele masuri elementare pe care ni le recomanda toata lumea.Recomand ca oamenii sa poarte masca si afara, nu numai in interiorul spatiilor inchise. E foarte simplu. Eu fac asta de cand a inceput aceasta criza. Sa ne spalam pe maini si sa evitam locurile aglomerate.Pe chestiunea purtatului mastii exista niste normative care au fost date de autoritatile centrale si care impun portul mastii in spatiu deschis de la un anumit grad incolo, pe care Bucurestiul nu l-a atins inca.Eu recomand tuturor oamenilor sa poarte masca de protectie in afara, pentru ca nu poate decat sa-i protejeze si pe ei si pe cei cu care intra in contact", a declarat Nicusor Dan, la Digi 24