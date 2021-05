Transportul public din Bucuresti-Ilfov va fi reorganizat pana in toamna: benzi proprii pentru autobuze si extinderea pistelor de biciclete

Noul sistem va avea in vedere dezvoltarea durabila a regiunii pana in anul 2030, tinand cont si de proiectele din Planul de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD) Bucuresti - Ilfov 2016-2030 si dezvoltarea continua a zonei."Reorganizarea vizeaza crearea de benzi proprii pentru transportul in comun, extinderea pistelor pentru biciclete, incurajarea modurilor alternative de transport si alte masuri. In acest sens, un exemplu ar fi benzile proprii realizate sau aflate in procesul de avizare si executie, precum cele de pe Bd. Gh. Magheru, Calea Grivitei (in zona Garii de Nord, pe ambele sensuri), pe Calea Dorobanti (intre Piata Dorobanti si Soseaua Stefan cel Mare) sau Str. Dristorului", a transmis, marti, TPBI.Sursa citata a precizat ca, tot in acest an, vor fi puse bazele Proiectului de Tren Metropolitan, in vederea includerii in Programul integrat de transport a acestui mod foarte utilizat la nivel regional in toata Europa."O alta masura va fi eficientizarea liniilor urbane si regionale , asa cum a fost cazul liniei urbane 135, care patrundea foarte mult in Judetul Ilfov si a fost reorganizata, prin infiintarea unei linii regionale si reorganizarea unor linii urbane si regionale. Intrucat in aceasta perioada ar putea aparea necesitatea unor modificari punctuale pe anumite linii, TPBI asteapta din partea calatorilor sugestii si informatii referitoare la functionarea liniilor de transport la adresa de e-mail office@tpbi.ro", a mai transmis organizatia.Aceasta anunta ca, la randul lor, specialistii vor urmari atent gradul de incarcare a vehiculelor si, acolo unde va fi cazul, TPBI va interveni punctual si va adapta numarul de vehicule potrivit cererii, capacitatii de transport a operatorilor, dar si in functie de bugetul primariilor din cele 41 de localitati membre.TPBI este primul organism, creat la nivel regional, care a fost constituit sub forma unei structuri de cooperare a celor 42 de autoritati publice locale din regiune, primind mandat din partea acestora pentru infiintarea, organizarea, reglementarea, exploatarea, monitorizarea si gestionarea serviciului de transport public de calatori pe toata aria de competenta, conform Regulamentului CE 1370/2007.