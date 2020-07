Unitate mobila de terapie intensiva, trimisa la Galati. Camionul ATI are 12 paturi in care pot fi tratate cazurile grave

In unitatea de terapie intensiva mobila sunt disponibile 12 posturi ATI."In urma discutiilor pe care le-am avut, atat cu ministrul, cat si cu reprezentantii ISU, s-a stabilit necesitatea relocarii unei unitati mobile ATI, cu o capacitate de 12 locuri, special destinata cazurilor grave, care au nevoie de ingrijiri de specialitate. Guvernul Romaniei a aprobat aceasta initiativa. Astfel, numarul de locuri ATI disponibile pentru pacientii Covid la Galati va ajunge la 19", a scris pe contul sau de Facebook prefectul de Galati.La Galati sunt, conform raportarii de luni 1269 de cazuri de infectie cu coronavirus si 103 persoane decedate. In judet, este activ in acest moment un focar de coronavirus, la Spitalul Judetean Sfantul Apostol Andrei, unde sunt diagnosticate cu COVID 19 un numar de 83 de persoane, cadre medicale si personal auxiliar, fiind afectate 11 sectii. De asemenea, 24 de pacienti au fost depistati pozitivi la coronavirus.