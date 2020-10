VIDEO Barbat filmat palmuind o femeie care nu purta masca intr-un autobuz din Iasi. Zeci de calatori au asistat la scena

Scena s-a produs sub ochii a zeci de calatori care se aflau, in acele momente, in autobuz.Conform publicatiei bzi.ro , unii martori spun faptul ca femeia este cea care initial l-a lovit pe barbat.Autoritatile s-au autosesizat dupa ce filmarea a aparut in spatiul public:"Avand in vedere imaginile aparute in spatiul public, realizate intr-un autobuz care s-ar fi deplasat pe raza municipiului Iasi, precizam urmatoarele: politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Iasi s-au autosesizat si efectueaza verificari pentru stabilirea intregii situatii de fapt, urmand ca in functie de cele constatate sa fie dispuse masuri legale", se arata intr-un comunicat emis de IPJ Iasi.