VIDEO Stanci dintr-o rezervatie naturala, sparte ca sa faca loc camioanelor cu lemne: "Agentul economic a recunoscut"

"Ne-am autosesizat. Am primit aceasta informatie, am verificat-o in teren si intr-adevar s-a constatat faptul ca au fost dislocate roci pe Cheile Sohodolului, cunoscandu-se faptul ca aceste Chei au dublu statut, sunt arie protejata si Sit Natura 2000. In consecinta am sanctionat proprietarul de fond forestier, care a si contactat masa lemnoasa, cu o amenda in valoare de 50.000 de lei", a decalarat Gheorghe Sanda, sef al Garzii de Mediu Gorj pentru Digi24.Cosmin Arbagic, presedinte Obstea Muntele Runcu, responsabil de supravegherea zonei a declarat ca reprezentantii firmei care au spart stancile au recunoscut fapta. Din acest motiv considera ca amenda primita de Obstea Muntele Runcu nu este corecta. "Da, am fost sanctionati de catre Garda de Mediu, comisariatul judetean Gorj, pentru derocari efectuate in arie naturala protejata. Nu am avut cunostinta de aceste derocari, nu au fost facute de catre obstea Muntele Runcu, ci de unul din agentii economici, drept pentru care am contestat amenda aplicata, in instanta . Stim care este agentul economic, in cazul in care nu castigam in instanta, oricum agentul economic a recunoscut efectuarea derocarilo", a declarart Arbagic pentru Digi24.NOTA: Imaginile video atasate acestui articol pot fi vazute doar in varianta desktop.