De ce trenurile pana la Aeroportul Otopeni circula cu o frecventa de doar 50-60 de minute. Solutia unui deputat USR: Dublati linia

Conform acestuia, Problema majora apare din natura de linie simpla a liniei Bucuresti-Urziceni. "O rama plimbata in regim pendula de la Gara de Nord la Aeroport face un ciclu complet (cu tot cu imbarcarea/debarcarea pasagerilor) in aproximativ 50 de minute - 1 ora," scrie acesta.Solutia este sa ai mai multe rame (=trenuri) care sa deserveasca relatia. Numai ca daca pui pe o linie simpla mai multe trenuri aceste trebuie sa poata trece undeva unul pe langa altul, sa se incruciseze, in limbaj CFR , explica parlamentarul."Singurele locuri unde se poate face asta sunt statiile Pajura sau Mogosoaia precum si portiunea dubla de 2,5km de la Gara Mogosoaia la racordul spre aeroport ). Niciuna dintre variante nu este fezabila pentru ca punctele de incrucisare sunt prea aproape de unul din capete," spune acesta."SOLUTIA DEFINITIVA este DUBLAREA magistralei M700 pe o lungime cat mai mare, daca nu se poate chiar de la peron din Gara de Nord (precum la magistralele Bucuresti-Ploiesti sau Bucuresti-Craiova). Este un proiect care va mai dura," concluzioneaza deputatul USR.Inteleg ca presedintele Iohannis merge azi la o plimbare cu trenul pana la aeroport.Dincolo de evenimentul electoral, problema acestei investitii de 80 de mil de euro este ca risca sa fie foarte putin folosita daca frecventa trenurilor va ramane de 1 pe ora.Nu toata lumea cunoaste aceasta investitie asa ca voi da cateva date.E vorba de 3km de linie nou construita, simpla, neelectrificata. O ramificatie din magistrala Bucuresti-Urziceni-Faurei M700.Problema majora apare din natura de linie simpla a liniei Bucuresti-Urziceni.O rama plimbata in regim pendula de la Gara de Nord la Aeroport face un ciclu complet (cu tot cu imbarcarea/debarcarea pasagerilor) in aproximativ 50 de minute - 1 ora.Solutia este sa ai mai multe rame (=trenuri) care sa deserveasca relatia. Numai ca daca pui pe o linie simpla mai multe trenuri aceste trebuie sa poata trece undeva unul pe langa altul (sa se incruciseze, in limbaj CFR).Singurele locuri unde se poate face asta sunt statiile Pajura sau Mogosoaia precum si portiunea dubla de 2,5km de la Gara Mogosoaia la racordul spre aeroport). Niciuna dintre variante nu este fezabila pentru ca punctele de incrucisare sunt prea aproape de unul din capete.Spre exemplu, daca serviciul este facut cu doua rame, propunandu-ne o frecventa de 2 trenuri / ora / sens, adica la fix si la minutul 30 al orei sa plece de la Gara de Nord (si la fel de la Aeroport), atunci trenurile ar trebui sa treaca unul pe langa altul dupa aproximativ 10 minute de parcurs (la 1/2 traseului ca timp). Punctele actuale posibile nu sunt potrivite si ar implica ca unul dintre trenuri sa opreasca si sa-l astepte pe celalalt, iar frecventa dorita nu ar mai fi obtinuta.SOLUTIA DEFINITIVA este DUBLAREA magistralei M700 pe o lungime cat mai mare, daca nu se poate chiar de la peron din Gara de Nord (precum la magistralele Bucuresti-Ploiesti sau Bucuresti-Craiova). Este un proiect care va mai duraAvem nevoie insa de o SOLUTIE TEMPORARA pentru ca va mai dura cel putin 2 ani (un scenariu destul de optimist) pana cand ar putea fi construita aceasta dublare. Si NU PUTEM STA CU 1 TREN/ORA la Aeroport pana atunci.Solutia temporara ar fi ca serviciul la aeroport sa fie operat in regim de linie dubla pe o mult mai mare parte din lungimea sa.Iata o posibila varianta de solutie temporara (vezi schema atasata). Un nou macaz (cu schimbarile de semnalizare/centralizare aferente) din linia de centura in linia M700 chiar inainte ca acestea sa se separe (in zona Chitila/Centura Bucuresti). Avantajul ar fi ca operarea serviciului ar fi in regim de linie dubla pe 8km. Frecventa de operare ar fi probabil de 2 trenuri/ora, adica 1 tren la jumatate de ora.Nu este singura solutie posibila. O alta despre care s-a mai discutat ar fi folosirea racordului 301K existent si apoi fie prin Triaj, fie prin magistrala 100 (Bucuresti-Craiova) catre Gara de Nord.CFR trebuie sa lucreze la o solutie de crestere a frecventei ACUM. Altfel, cu 1 tren/ora, aceasta investitie care nu a fost ieftina isi pierde o mare parte din utilitate. Concurenta cu masina privata, taxi -ul sau autobuzele 780/783 va fi in favoarea acestora si trenurile vor fi aproape goale.