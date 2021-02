VIDEO Doua persoane au murit, dupa ce masina in care se aflau a fost lovita de un tren in Iasi

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe sectia de cale ferata 608, in zona comunei Vladeni, judetul Iasi, un tren de calatori , care circula pe ruta Dorohoi-Iasi, a surprins intr-un pasaj de cale ferata un autoturism in care se aflau doua persoane.Cele doua persoane au decedat, a declarat Georgica Onofreiasa, purtator de cuvant in cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Iasi."La fata locului s-au deplasat 16 subofiteri din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, care intervin cu doua autospeciale de stingere a incendiului, un echipaj de descarcerare si un echipaj de prim ajutor . S-a deplasat si un elicopter si un echipaj al Serviciului Judetean de Ambulanta. Din pacate, persoanele din masina au fost gasite decedate", a precizat el.