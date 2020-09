Incidente ciudate pe calea ferata. Locomotive care pleaca fara vagoane, trenuri care se opresc pe peron si controlori uitati in gara

Tren deraiat in Dolj, dupa ce un mecanic beat a intrat pe un pod in reparatii

A intrat cu trenul pe peron

Nasul uitat pe peron

I-au lasat locomotivele in camp

Doua trenuri s-au ciocnit frontal

Tren deraiat pe un pod

Nu a verificat macazul de frica ursilor

Imaginile sunt facute publice pe retele de socializare, astfel ca informatiile ajung repede in spatiul public.Calatorii unui tren care se pregateau sa mearga de la Piatra Neamt la Bucuresti au descoperit dupa zeci de minute de asteptare in vagoane ca locomotiva a plecat... fara ei.Incidentul neobisnuit a avut loc sambata, 22 august 2020, si a fost semnalat presei locale de un calator, care a furnizat si o serie de imagini.Un tren a deraiat in august 2018 in zona localitatii Carcea, din judetul Dolj, dupa ce mecanicul a ignorat semnalul de circulatie aflat pe culoarea rosie si a intrat pe firul de cale ferata inchis pentru lucrari capitale. Mecanicul avea o alcoolemie de 0.73."Compania Nationala de Cai Ferate ' CFR ' SA informeaza ca, urmare evenimentului produs de operatorul de marfa - Grup Feroviar Roman (GFR), prin depasirea de catre mecanicul de locomotiva a semnalului de circulatie aflat pe culoarea rosie, viaductul Carcea este afectat pe firul I de circulatie, pe care s-a produs deraierea. Trenul apartinand operatorului GFR a intrat pe firul I de circulatie, pe distanta Malu Mare - Banu Maracine, pe care accesul era interzis pentru circulatia trenurilor, intrucat era inchis pentru efectuarea lucrarilor de reparatie capitala. Mentionam ca firul II de circulatie, respectiv structura viaductului pe firul II nu este afectata", se precizeaza in comunicat.Potrivit reprezentantilor companiei, dupa evaluarea primara de catre personalul de specialitate CFR s-a hotarat ca circulatia trenurilor sa fie deviata pe ruta ocolitoare Caracal - Piatra Olt - Craiova, pana la stabilirea variantelor definitive de reluare a circulatiei pe Magistrala CF 900 pe distanta Craiova - Caracal.Un incident grav s-a petrecut in luna ianuarie 2019 in Gara de Nord. Un tren particular nu a oprit la timp si a ajuns aproape pe pavajul peronului central.Tot in Gara de nord, in iunie 2019, "Nasul" unui tren Sageata Albastra care circula pe ruta Bucuresti - Targoviste a fost uitat pe peron.Momentul comic a fost filmat de un calator aflat in trenul care a plecat la ora 9:30 din Gara de Nord Bucuresti catre Targoviste, conform stirileprotv La un moment dat, usile trenului s-au inchis, iar mecanicul a pornit, fara sa observe insa ca "Nasul" se afla inca pe peronul garii. Acesta fluiera si flutura din maini in speranta ca va fi observat.In cele din urma, mecanicul trenului Sageata Albastra l-a vazut si a oprit.Un alt incident mai putin obisnuit pe calea ferata s-a petrecut pe 18 iulie 2017. Trenul InterRegio 1696 Timisoara-Bucuresti, tren in care erau mai multi calatori care urcasera din Caransebes sau Herculane, a ramas in camp. Cele doua locomotive care trageau garnitura s-au desprins de vagoane.Abia dupa o ora de mers, mecanicii de pe cele doua locomotive au observat ca lipsesc vagoanele si s-au intors dupa garnitura pierduta pe drum. "Ne-a parasit locomotiva in camp... asa ceva. Romanie, te iubesc... In viata mea nu am patit asa ceva. A iesit bulonul. Nu mai avem locomotiva. A plecat locomotiva fara noi", a scris pe contul sau de Facebook una dintre pasagerele aflate in tren, potrivit Expressdebanat.ro Doua trenuri s-au ciocnit frontal in judetul Prahova, intre Ploiesti si Brazi, mai multe persoane fiind ranite, conform calatorului care a semnalat la 112 accidentul feroviar. Accidentul a avut loc in Gara Triaj.Se pare ca accidentul feroviar s-a produs din vina mecanicului de locomotiva de la Deutsche Bahn Cargo Romania, care nu ar fi oprit la semnalul explicit pentru aceasta manevra. Datele provin de la Agentia de Investigare Feroviara Romana (AGIFER), potrivit Club Feroviar Un alt accident s-a produs pe 20 august 2019. Locomotiva si patru vagoane ale unui tren au deraiat pe un pod in Suceava. Traversele care s-au rupt erau putrede, potrivit Digi 24 Cele patru vagoane erau incarcate cu peleti de la o fabrica de prelucrare a lemnului. Trenul a sarit de pe sine chiar pe un pod, inainte de intrarea in gara Dornesti. Impactul a fost foarte puternic incat unul dintre vagoane s-a rasturnat, sina s-a deformat complet, iar traversele si legaturile s-au facut bucati.Pe 2 septembrie 2017, un impiegat de la Regionala Brasov a CFR a "uitat" sa verifice un macaz de frica ursilor din gara. Un tren international Brasov - Budapesta a deraiat din aceasta cauza.Locomotiva trenului in care se aflau 90 de calatori a sarit de pe sine la trecerea peste macazurile de la intrarea in statia Baile Tusnad (intre Sfantu Gheorghe si Miercurea Ciuc). Cercetarile declansat in acest caz aveau sa scoata la iveala o situatie de-a dreptul ireala: o eroare umana care ar fi putut avea urmari tragice, scrie BizBrasov Pe parcursul noptii, impiegatul de miscare a sesizat o defectiune pe care nu a raportat-o in Registrul Unic de Cai Libere, Comenzi si Miscare. Asta dupa ce nu s-a deplasat pentru a efectua verificarea la fata locului. Motivul invocat de impiegatul CFR a fost unul de-a dreptul ireal: nu a mers sa verifice macazurile de frica ursilor.Atat in fata autoritatilor judiciare, cat si a superiorilor, angajatul CFR si-a recunoscut vina. Pe cale administrativa, impiegatul a fost pedepsit cu retrogradarea: fiind mutat pe un post de acar, vreme de trei luni. Intre timp, el si-a reluat activitatea de impegat.