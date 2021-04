CFR Infrastructura se modernizeaza pe bani europeni. Compania cumpara trenuri de lucru in valoare de 200 de milioane de euro

"In prezent, din cauza lipsei de-a lungul ultimilor ani a unei finantari constante pentru executia lucrarilor de intretinere si de reparatie capitala a infrastructurii feroviare, peste 70% din liniile curente si directe au nevoie de reparatii capitale. Viteza medie tehnica de circulatie actuala pe reteaua CFR este 69,04 km/h care reprezinta cca 80% din viteza proiectata a retelei. Ritmul actual de executie a lucrarilor de refactie reprezinta cumulat 1% din lungimea retelei scadente de refactie (9.829 km)", a mai anuntat Ministerul.Potrivit Ministerului, prin achizitia componentelor sistemelor de trenuri de lucru va fi sprijinit programul de modernizare a infrastructurii feroviare cu accent pe reinnoirea liniilor curente si directe (refactie), avand beneficii imediate in ceea ce priveste cresterea performantelor infrastructurii feroviare, a competitivitatii serviciilor de transport feroviar de calatori si marfa."Astfel, prin efectuarea lucrarilor de reparatie a suprastructurii caii ferate cu refacerea substratului acesteia, viteza de circulatie poate creste la peste 140 km/h, iar in cazul lucrarilor de reinnoire fara refacerea substratului caii se poate circula cu o viteza de pana la 140 km/h, care este si viteza proiectata a liniilor", potrivit ministerului.Pentru realizarea acestei achizitii se au in vedere urmatoarele termene orientative: pregatire documentatie de achizitie publica si publicare anunt: iulie 2021; derulare procedura achizitie publica si desemnare castigator: august 2021 - ianuarie 2022; semnare contract/contracte sectorial/e de livrare: februarie 2022; livrare sisteme complete trenuri de lucru: maxim 36 luni de la contractare."In urma realizarii achizitiei acestor sisteme a caror valoare totala estimata este de 200 milioane de euro, CFR Infrastructura estimeaza ca va realiza anual: 150 km de refactie a suprastructurii caii cu refacerea substratului caii ferate si 450 km refactie suprastructura caii fara refacerea substratului caii ferate. Astfel, lungimea totala de retea care se va reabilita si refactiona anual poate fi de circa 600 km linie simpla", se mai arata in comunicat.