La final de sezon estival, CFR Calatori suplimenteaza capacitatea de transport spre si dinspre litoral, pe fondul unei cereri ridicate

Potrivit unui comunicat al companiei, pasagerii care doresc sa ajunga sau care se reintorc de pe litoral au la dispozitie, pe ruta Bucuresti Nord - Constanta si retur, 12 trenuri InterRegio (sase dus/sase intors), cu o capacitate medie de 700 de locuri/ tren . Unele dintre garnituri pot avea compunerea maxima de 15 vagoane, limita maxima admisa.Totodata, turistilor care vin cu trenurile din toata tara (via Bucuresti) li se asigura continuitatea calatoriei din statia Constanta catre toate statiunile de pe litoral. Astfel, de la Constanta la Mangalia si retur, circula zilnic 20 de trenuri Regio (10 dus/10 intors) cu o capacitate medie de 300 de locuri/ tren. Si pe aceasta ruta trenurile sunt suplimentate cu vagoane."Pentru a avea o predictibilitate a cererii de transport, inclusiv a persoanelor care au abonamente si autorizatii si pentru a ne putea astfel dimensiona cat mai bine capacitatea trenurilor la numarul de locuri solicitat, recomandam tuturor calatorilor nostri procurarea biletelor din timp.Biletele pot fi achizitionate de pe urmatoarele canale: online de pe www.cfrcalatori.ro, de la automatele de vanzare bilete din gari si, si daca nu este posibil altfel, direct de la casele de bilete din gari si distribuitori autorizati (agentii de turism), unde este recomandata pastrarea distantei fata de celelalte persoane. Recomandam cumpararea online a biletelor de tren pentru a evita aglomeratia la ghisee/casele de bilete si manipularea banilor in numerar. La ghiseu este indicata efectuarea platii cu card bancar sau telefon, in punctele de vanzare unde este posibil acest lucru", se mai spune in comunicat.Masca de protectie la bordul trenurilor CFR Calatori este obligatorie pe toata durata calatoriei, precum si in zonele de asteptare a trenurilor, respectiv statii de cale ferata, peroane, sali de asteptare.Societatea de Transport Feroviar de Calatori CFR Calatori SA este operatorul national feroviar de pasageri care efectueaza transportul public de calatori pe calea ferata.