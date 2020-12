Masina lovita de un tren de marfa in Bistrita. Soferul a murit, iar doi copii de 4 si 5 ani sunt incarcerati si inconstienti

Soferul a murit, iar copiii sunt inconstienti.ISU Bistrita-Nasaud a anuntat, joi seara, ca intervine la un accident in care sunt implicate un autoturism si un tren de marfa, produs in localitatea Rebrisoara.In masina se aflau un barbat si cei doi copii, de 4 si 5 ani, care au ramas incarcerati."Echipajele de descarcerare lucreaza pentru extractia victimelor. Din pacate, barbatul prezinta leziuni incompatibile cu viata, iar cei doi copii sunt inconstienti (cu respiratie)", au transmis pompierii.Interventia acestora este in dinamica.