O tanara italianca s-a aruncat in fata trenului pentru a salva de la moarte un roman. Barbatul a incercat sa se sinucida

Incidentul a avut loc joi, 10 decembrie, in Gara Mestre Ospedale din Veneto."Ma intorceam de la munca, tocmai coborasem din tren cand am vazut un grup de oameni pe peron, in jurul unui barbat. Am inteles de la ei ca l-au gasit pe calea ferata, dar ca au reusit sa-l convinga sa urce pe peron, in siguranta. Lucrurile pareau sa se fi calmat, iar oamenii au plecat pe rand acasa. Am ramas doar eu si m-am asezat langa el pe o banca si am incercat sa vorbesc cu el. Era insa clar ca nu se simtea deloc bine si nu avea chef sa comunice", a povestit tanara.In momentul in care un alt tren s-a apropiat de gara , romanul s-a ridicat si a vrut sa se arunce. Femeia l-a prins, insa a fost lovita de locomotiva trenului."Am coborat cat am putut de repede dupa el, am incercat sa il trag de-acolo apucandu-l de corp, de picioare, pe masura ce trenul se apropia. Totul s-a intamplat in doar cateva secunde si parea ireal. Mai stiu doar ca apoi a trecut trenul, dupa care nu-mi amintesc decat ca m-am lipit de zidul peronului pentru a ma proteja si am fost lovita la un picior. Cand m-am uitat spre barbat, am vazut ca era acolo, scapase si el, dar cu pretul a catorva lovituri", a povestit italianca.Cei doi au fost dusi de urgenta la Ospedale dell'Angelo din Mestre, iar acum se afla in afara oricarui pericol. Tanara eroina, Rachele, a suferit o fractura la tibie si a fost operata, iar interventia chirurgicala a fost o reusita."Sufera acum, are dureri cumplite, dar operatia a fost o reusita. Isi va reveni si va putea sa umble din nou si sa-si reia peste un timp viata normala. Inca nu e constienta, dar este o eroina, tocmai a salvat o viata, iar acel barbat ar trebui sa-i fie recunoscator", a spus unul dintre medici care au tratat-o.