Studentii si elevii cer sa poata cumpara online biletele de tren

"Facem apel catre reprezentantii Guvernului, ai Ministerului Transportului si Ministerului Educatiei si Cercetarii sa asigure de urgenta studentilor si elevilor posibilitatea de a procura legitimatii de calatorie online pentru transportul feroviar prin transmiterea datelor din Registru Matricol Unic si Sistemul Informatic Integrat al Invatamantului din Romania catre operatorii de transport feroviar. In acelasi timp, solicitam operatorilor de transport feroviar si MT sa asigure infrastructura necesara, respectiv baze de date securizate pentru gestionarea corespunzatoare a datelor personale ale elevilor si studentilor", se arata intr-un comunicat al celor doua organizatii.Potrivit sursei citate, posibilitatea de procurare online a legitimatiilor de calatorie cu trenurile CFR "nu este posibila" pentru elevi si studenti."In cazul elevilor, conform unei note interne a CFR Calatori, acestia nu vor mai putea procura online legitimatii de calatorie odata cu punerea in aplicare a prevederilor ordonantei de urgenta ce reglementeaza dreptul elevilor de a circula gratuit cu transportul comun si trenul. Cei care au necesitatea de a calatori cu trenul in aceasta perioada sunt pusi in situatia de a alege intre a acoperi integral costul legitimatiilor de calatorie prin procurarea online si intre expunerea la riscul de infectare prin procurarea acestora in mod gratuit de la ghiseele CFR", afirma aceeasi sursa.ANOSR sustine ca, in urma demersurilor facute, a primit asigurarea din partea reprezentantilor Ministerului Educatiei Cercetarii in ceea ce priveste disponibilitatea de a pune la dispozitie datele necesare catre operatorii feroviari, insa Ministerul Transporturilor "nu dispune" de resursele si infrastructura necesare pentru "a gestiona sigur" datele.Conform ANOSR si CNE, in acest moment procurarea online a legitimatiilor de calatorie nu inseamna "doar mai mult confort" si economie de timp, ci reprezinta o problema "de siguranta" a studentilor si elevilor si a membrilor familiilor acestora.