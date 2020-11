Un baiat de 12 ani a murit carbonizat, dupa ce s-a urcat pe o garnitura de tren in gara din Petrosani

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Hunedoara, o fetita de 12 ani a reusit sa se salveze de la electrocutare."Doua echipaje de pompieri ale Detasamentului Petrosani intervin in gara Petrosani la un incident in care au fost implicati 2 copii. La sosire echipajele de interventie au gasit in apropierea unei garnituri de tren oprita in gara o fetita de 12 ani aflata in stare de agitatie", a transmis ISU Hunedoara.Ea a fost investigata din punct de vedere medical de pompierii salvatori."Fata a relatat ca se afla pe unul dintre vagoane cu un baiat de 12 ani cand a fost trantita la pamant de arcul electric format. Baiatul a ramas blocat pe vagon si nu da semne de viata. Nimeni nu s-a putut apropia de victima in siguranta pana la decuplarea liniei de inalta tensiune care alimenteaza calea ferata. Din pacate, echipele de interventie au constatat ca baiatul era carbonizat, acesta fiind preluat de Medicina Legala. Un barbat ce se afla in zona a chemat echipele de interventie in ajutor, prin 112", a aratat ISU Hunedoara.