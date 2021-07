Un alt tren plecat din Mangalia a rămas blocat în câmp, noaptea trecută. Are peste 13 ore de întârziere

Trenul IR 1991 Timișoara - Mangalia a stat și el aproape zece ore în câmp noaptea trecută, dar ghinionul pasagerilor nu a luat sfârșit. După ora 16.00 s-a defectat locomotiva la 15 km de Drobeta Turnu Severin, a fost trimisă o locomotivă de ajutor, dar și aceasta s-a defectat. Trenul a plecat aproape trei ore mai târziu și are acum 13 ore întârziere.IR 1991 este un tren diferit de celebrul tren plin de copii care acum are 11 ore întârziere și care nu a ajuns încă la destinație, adică în Arad, conform Hotnews.ro IR 1991 a plecat miercuri la ora 19.40 din Mangalia și ar fi trebuit să ajungă la Timișoara la 10.48, joi.Acest tren are un parcurs total de 793 km care durează în mod normal 15 ore, însă noaptea trecută, din cauza vijeliei, s-a rupt linia de contact pe magistrala 800.Trenul a staționat peste 9 ore și a ajuns la București Băneasa în jurul orei 9.30, în loc de 23.59. Și-a continuat apoi parcursul (lent) spre Timișoara, dar la stația Valea Albă locomotiva a fost declarată defectă la ora 16.13. A fost trimisă o locomotivă de ajutor, însă și ea a fost declarată defectă când a ajuns, la 17.30. Trenul a plecat până la urmă la 18.52, cu o a treia locomotivă.”Trenul IR 1991 Mangalia – Timișoara Nord a fost oprit în stația Valea Albă din cauza defectării locomotivei. Trenul a fost pus în mișcare, cu o nouă locomotivă, în jurul orei 19:05. Facem mențiunea că în stația Roșiori călătorii au primit apa și croissant, în stația Valea Alba pe perioada staționării au primit apa, iar în stația Turnul Severin vor primi apa si croissant. Siguranța și securitatea călătorilor nu a fost afectată”, au spus cei de la CFR Călători la 19.45.Valea Albă este la 15 km de Drobeta Turnu Severin și mai aproape de Balota, zonă celebră pentru dificultatea traseului.La ora 19.20 trenul ajungea la Drobeta Turnu Severin și avea 13 ore și 12 minute întârziere. Dacă nu vor mai apărea probleme, trenul ar trebui să ajungă la Timișoara în jurul orei 24.00.