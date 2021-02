Trenul metropolitan din Cluj se extinde cu inca o localitate. Soferii care vor veni pe Autostrada Transilvania vor fi avantajati

Finantarea trenului din Cluj

"In urma analizei cu firma care face studiul de fezabilitate, am decis sa adaugam o comuna, o noua locatie, care sa permita deplasarea mai usoara a oamenilor spre locul de munca si sa extindem aria economica si rezidentiala a Clujului. Nu doar Bontida - Jucu - Apahida - Cluj-Napoca - Baciu vor beneficia de trenul metropolitan, ci extindem linia pana la Garbau.In acest fel, cei care vin pe autostrada vor avea posibilitatea sa isi lase masina acolo, daca vom face un park&ride, si sa ia trenul metropolitan. Trenurile vor circula din jumatate in jumatate de ora sau din ora in ora, vom vedea, dar va fi mult mai usor de ajuns in oras", a spus primarul din Cluj-Napoca.In noiembrie 2020, Asociatia Pro Infrastructura acuza Primaria Cluj-Napoca ca blocheaza proiectul metroului , evaluat la 1 miliard de euro, cerand autorizatii de construire si avize inutile si ar putea rata finantarea europeana prin Planul National de Redresare si Rezilienta.Investitia este denumita "Tren Metropolitan Gilau - Floresti - Cluj-Napoca - Baciu - Apahida - Jucu - Bontida - Etapa I A Sistemului de Transport Metropolitan Rapid Cluj Magistrala I de Metrou si Tren Metropolitan, inclusiv legatura dintre acestea - Componenta 1, Magistrala I de Metrou", se arata in documentul publicat pe site-ul Ministerului Transporturilor.Noua linie de transport va avea nevoie de o finantare de 5,67 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 1,17 miliarde de euro, cea mai mare parte a banilor provenind din fonduri europene nerambursabile. Lucrarile ar urma sa inceapa in 2021 si vor dura sapte ani.Viteza comerciala va fi de 40 km/ora, iar intervalul de circulatie de 90 de secunde. Noua linie de metrou va avea o capacitate de 9.000-15.000 de pasageri pe ora si sens, o lungime de 14,4 km, 14 statii si un depou.Studiile de fezabilitate ale metroului din Cluj sunt realizate de SWS Engineering Spa (Italia) si cu Systra (Franta) Metrans Engineering SRL.