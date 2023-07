Trenuri intarziate din cauza caniculei

Zeci de minute intarziere la trenurile ce tranziteaza Valea Jiului. Potrivit responsabililor CFR din Petrosani, aproape toate trenurile care trec prin Petrosani au intarziere. Toate din cauza caniculei sau a furtunilor care se produc noaptea.

"In ultimele 2 zile, din cauza temperaturilor crescute, trenurile au circulat cu restrictii de viteza.

Cel care vine de la Constanta si merge la Arad a intarziat aproximativ 50 de minute, cel de la Craiova a avut 15 minute intarziere, cel de la Timosoara are intre 40 si 50 de minute intarziere, iar luni noaptea din cauza furtunii un copac a cazut pe linia de contact si trenul Simeri Petrosani a venit cvu 40 de minute intarziere", afirma Ion Dobrica, sef Statia CFR Petrosani.

Nu toti oamenii care au stat in gara Petrosani au avut rabdare sa astepte trenul care a intarziat, iar o parte dintre calatori si-au cerut banii inapoi pe bilete. "Am avut si restituiri in suma de aproximativ 200 de lei", mai spune Ion Dobrica.

Responsabilii CFR spun, insa, ca toate intarzierile se fac pentru siguranta traficului feroviar si pentru ca, pe anumite tronsoane este necesar sa fie scazuta viteza de rulare, din cauza temperaturilor crescurte ale sinelor.

