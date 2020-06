Trenurile Soarelui, care fac legatura intre marile orase si litoral, au revenit in circulatie. Un bilet Bucuresti -Constanta costa 60 de lei

Tarife

"Hai la mare cu Trenurile Soarelui! Din acest weekend, incepe partea a doua a programului estival Trenurile Soarelui 2020. 36 de trenuri directe asigura conexiunea tuturor regiunilor tarii cu statiunile de pe litoralul romanesc pana la data de 6 septembrie 2020," anunta CFR Calatori pe pagina de Facebook Pentru a permite asigurarea legaturii intre principalele orase ale tarii si litoralul romanesc, pe perioada sezonului estival, CFR Calatori a adoptat un program variat care consta fie in prelungirea circulatiei unor trenuri care aveau ca destinatie finala Bucuresti Nord spre Mangalia, fie prin introducerea de trenuri ce au ca destinatie exclusiva litoralul Marii Negre, explica CFR Calatori. Incepand cu data de 26/27 iunie 2020, se introduc in circulatie trenuri special dedicate asigurarii legaturii cu litoralul dinspre Timisoara Nord, Arad, Deva, Craiova, Sibiu, Satu Mare, Baia Mare, Oradea, Cluj Napoca, Brasov, Targu Mures, Iasi, Suceava si Galati.Trenurile de lung parcurs au in compunere vagoane de dormit si cuseta.Tariful pentru o calatorie Bucuresti - Constanta este de 59,6 lei la tren IR, clasa a 2-a. Daca se achizitioneaza un bilet dus-intors pasagerul beneficiaza de 10% reducere.Studentii si elevii beneficieaza de gratuitate la calatoria la vagon clasa a 2-a.Mai multe detalii despre Programul estival de transport - Trenurile Soarelui 2020, pe siteul CFR calatori.