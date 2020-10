Un barbat infectat cu HIV, tocmai eliberat din penitenciar, a muscat un politist din tren

"In cursul zilei de astazi, politisti din cadrul Sectiei Regionale de Politie Transporturi Constanta, in apropierea statiei CF Medgidia, au fost solicitati de seful de tren sa ii acorde sprijin, intrucat in tren se afla o persoana fara masca de protectie si fara bilet. Persoana in cauza, la vederea politistilor, a devenit recalcitranta, a refuzat sa isi decline identitatea, fapt pentru care s-a luat masura conducerii la sediul Postului de politie TF Medgidia", a transmis Politia Judeteana Constanta.La coborarea din tren, barbatul a devenit violent, el fiind imobilizat.In momentul in care a fost incatusat, barbatul a incercat sa ii loveasca pe politisti, reusind sa il muste pe unul dintre ei de antebratul stang, partea superioara.In urma verificarilor, s-a stabilit ca el a fost eliberat, in cursul zilei de duminica, din Penitenciarul Poarta Alba, dar si ca acesta este infectat cu virusul HIV.Politistii fac cercetari in acest caz pentru infractiunile de ultraj si transmiterea sindromului imunodeficitar dobandit, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta.In prezent, barbatul se afla la sediul Postului de Politie TF Medgidia, urmand a fi prezentat Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta."Starea colegului nostru este una buna, stabila. Acesta nu a necesitat ingrijiri medicale de specialitate", a mai transmis Politia Constanta.