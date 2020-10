Un tren a lovit o masina la Odorheiu Secuiesc. Soferul autoturismului a scapat cu viata, dar este in stare de soc

"Trenul IR 3547, care circula pe ruta Odorheiu Secuiesc-Sighisoara, a acrosat o masina; din primele date nu sunt victime , doar soferul autoturismului este in stare de soc. La fata locului s-au deplasat un echipaj de la Serviciul de Ambulanta Judetean si un echipaj de politie ", se mai precizeaza in informarea ISU Harghita.Accidentul a avut loc in dupa-amiaza zilei de sambata, 17 octombrie.