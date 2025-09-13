Un tren care transporta clor a deraiat in California - 100 de locuinte evacuate

Autor: Diana Robu
Joi, 28 Iulie 2011, ora 09:28
927 citiri
Un tren care transporta clor a deraiat in California - 100 de locuinte evacuate
Foto: Arhiva

Aproximativ 100 de locuinte au fost evacuate, miercuri, dupa ce un tren de marfa cu 70 de vagoane a deraiat in California.

Accidentul nu s-a soldat cu victime, insa casele din zona au fost evacuate ca masura de precautie, pentru ca trenul transporta substante potential riscante, relateaza interaksyon.org, citand AFP.

Locuintele de la nord de Los Angeles au fost evacuate, dupa ce 22 de vagoane care transportau clor au iesit de pe sine.

Autoritatile urmeaza sa stabileasca daca a fost vorba de o eroare umana.

