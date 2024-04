Valcea: Un sofer a intrat cu TIR-ul intr-un tren de calatori aflat in mers si l-a rasturnat

Circulatia feroviara intre Pod Olt si Ramnicu-Valcea este blocata, miercuri seara, dupa ce un TIR a ajuns pe calea ferata, unde a intrat in coliziune cu un tren.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul feroviar este oprit la Sectia de Calea Ferata 201, din cauza unui accident produs intre un TIR si un vagon de tren, IR 2464, in localitatea Caineni, judetul Valcea, la intersectia caii ferate cu DN7.

Potrivit politistilor, accidentul s-a produs dupa ce soferul TIR-ului a adormit la volan si a intrat in coliziune cu trenul ce se deplasa pe singurul sens de mers Pod Olt - Ramnicu Valcea.

"Din primele informatii, se pare ca nu sunt persoane ranite grav. Intervenim pentru sase persoane ranite, intre care soferul TIR-ului si cinci persoane care se aflau in vagon", a declarat Octavian Fulger, purtatorul de cuvant al ISU Valcea.

Fulger a mai spus ca, in urma impactului, vagonul de transport persoane s-a rasturnat.

UPDATE CFR Calatori informeaza ca accidentul a avut loc in jurul orei 20:55.

"Trenul Regio 2464, Podu Olt - Babeni, a intrat in coliziune cu tirul, la o curba dupa statia Caineni, si a deraiat. In tren, in afara de personalul feroviar, se mai aflau 4 pasageri. Acestia sunt preluati de mijloace auto, puse la dispozitie de companiile feroviare, si sunt transportati la destinatie.

Pana la eliberarea liniei curente se va asigura, de asemenea, transbordarea pasagerilor cu mijloace auto de la trenurile afectate. La locul incidentului a ajuns ambulanta SMURD care a preluat un calator ranit si pe mecanicul de locomotiva", precizeaza pe Facebook CFR Calatori.

