VIDEO Primul tren care a testat noua linie de la Aeroportul Otopeni este al unui operator privat. "Au raspuns mai prompt la solicitarea noastra decat cei de la CFR Calatori"

"Au raspuns mai prompt la solicitarea noastra decat cei de la CFR Calatori", a declarat pentru Club Feroviar inginerul Liviu Trenchea, seful santierului de la Otopeni al Arcada Company, firma galateana care construieste noua legatura feroviara.Linia ar trebui data in folosinta pana la final de an, stadiul fizic de executie al lucrarilor fiind in prezent de 97%.Linia de tren dintre Gara de Nord si Aeroportul Otopeni are aproximativ 20 de km, iar cele mai rapide trenuri ar trebui sa parcurga aceasta distanta in 21 de minute.