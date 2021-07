Tulpina Delta a fost depistata la un barbat din Pascani. Pacientul, care nu este vaccinat, a dezvoltat o forma severa a bolii

Directorul spitalului de Boli Infectioase din Iasi, medicul Florin Rosu a declarat miercuri, 7 iulie, ca tulpina Delta este prezenta in judetul Iasi, fiind identificata in cazul unui barbat din municipiul Pascani, internat in prezent la spitalul iesean."Pacientul a ajuns in stare grava la noi . A necesitat ingrijiri la Terapie Intensiva, dupa ce a dezvoltat o forma severa. Nu era vaccinat, iar in urma tratamentului starea lui s-a ameliorat. Va fi mutat de la Terapie Intensiva intr-un salon obisnuit", a declarat medicul Florin Rosu.El a spus ca DSP Iasi a efectuat ancheta epidemiologica in acest caz si au fost identificati contactii barbatului."Focarul de la Pascani este tinut sub control. Cert este ca tulpina Delta este in circulatie . Nu stim despre existenta altor focare, insa corpul medical ramane vigilent", a mai spus directorul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, medicul Florin Rosu.Pana miercuri, 7 iulie, in judetul Iasi au fost inregistrate 42.430 de cazuri de Covid, rata de infectare fiind la un nivel minim, respectiv 0,02 la suta.