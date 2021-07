Alte opt cazuri de infectare cu tulpina Delta au fost confirmate la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi

Managerul spitalului de Boli Infectioase din Iasi, medicul Florin Rosu, a declarat miercuri ca laboratorul din cadrul spitalului a identificat in total inca opt pacienti infectati cu tulpina Delta. "Circulatia tulpinii Delta era pentru noi, medicii, o certitudine, insa nu era inca identificata in laborator. Avem in prezent opt asemenea cazuri. Sunt sapte pacienti din Bacau din doua focare care nu au legatura unul cu altul. Mai este un pacient din judetul Iasi. Cu totii sunt stabili", a afirmat medicul Florin Rosu.Tot miercuri, medicul Florin Rosu a anuntat ca tulpina Delta a fost identificata in cazul unui barbat din municipiul Pascani, internat in prezent la spitalul iesean. Pacientul a ajuns in stare grava la noi . A necesitat ingrijiri la Terapie Intensiva, dupa ce a dezvoltat o forma severa. Nu era vaccinat, iar in urma tratamentului starea lui s-a ameliorat. Va fi mutat de la Terapie Intensiva intr-un salon obisnuit", a declarat medicul Florin Rosu.El a spus ca DSP Iasi a efectuat ancheta epidemiologica in acest caz si au fost identificati contactii barbatului.