Cat de eficient este vaccinul Johnson&Johnson impotriva tulpinii Delta. Datele transmise de companie

Datele medicale au aratat ca durabilitatea reactiei imunitare la recipientii vaccinului J&J a fost de cel putin opt luni, a precizat compania americana, potrivit careia acest ser are o eficienta de 85% si poate sa previna, totodata, spitalizarile si decesul.Identificata prima data in India, Delta este pe cale sa devina varianta dominanta a noului coronavirus, potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS)."Datele actuale obtinute dupa opt luni de monitorizari realizate pana acum arata ca vaccinul monodoza anti-COVID-19 Johnson & Johnson genereaza o puternica reactie a anticorpilor neutralizanti, care nu se diminueaza in timp; dimpotriva, am observat o imbunatatire de-a lungul timpului", a declarat Mathai Mammen, directorul departamentului de Cercetare si Dezoltare din cadrul diviziei de medicamente a grupului J&J.Recipientii acestui vaccin au produs anticorpi neutralizanti puternici impotriva tuturor variantelor noului coronavirus, inclusiv impotriva variantei Delta, a precizat compania americana.Varianta Delta a contribuit la cresterea brusca a cazurilor de COVID-19 in India, care a raportat cel mai mare bilant zilnic al deceselor din lume. Aceeasi varianta a obligat in iunie Guvernul Marii Britanii sa amane cu o luna redeschiderea completa a tarii.Grupul J&J a transmis datele medicale sub forma unui material pre-print site-ului bioRxiv, inainte ca studiul sau sa fie evaluat de experti independenti prin procedura peer-review.Si alti producatori de vaccinuri anti-COVID-19, inclusiv Pfizer-BioNTech, Moderna Inc si AstraZeneca Plc, au anuntat ca serurile lor sunt eficiente impotriva variantei cu raspandire rapida Delta.