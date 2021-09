Niciun loc disponibil pentru pacienţii COVID în stare gravă, la Spitalul Judeţean Buzău

Conform raportărilor de vineri, 3 septembrie, ale Prefecturii Buzău privind situaţia locurilor pentru pacienţii COVID în spitalele din Buzău, reiese că la Spitalul Judeţean Buzău nu mai e nici un loc la ATI pentru cei infectaţi cu coronavirus . Toate cele 8 paturi alocate acestor pacienţi sunt ocupate în acest moment.Pe de altă parte, la Spitalul Municipal din Râmnicu Sărat din cele 5 paturi pentru ATI COVID sunt ocupate deja două.Conducerile spitalelor împreună cu autorităţile de sănătate publică urmează să analizeze situaţia şi să dispună măsuri în consecinţă.La finele lunii august, conducerea Spitalului Judeţean Buzău a solicitat suplimentarea paturilor la ATI dar şi locurile în celelalte secţii pentru COVID, care fuseseră reduse în vară, atunci când au fost zile la rând fără nici o infectare. Solicitarea a fost aprobată la acel moment de către DSP astfel că la ATI de la patru paturi câte erau s-a ajuns acum la 8, iar la Boli INfecţioase de la 20 de paturi s-a suplimentat la 30 pentru bolnavii COVID.Vineri, 3 septembrie, DSP Buzău anunţă 16 infectări la Buzău la un total de 333 de teste. Cel mai mic pacient are un an iar cel mai vârstnic are peste 80 de ani. Unul dintre bolnavi este vaccinat.De asemenea, vineri, este raportul şi un deces , al unei femei de 84 de ani, care avea şi alte afecţiuni, şi care era internată în secţia de Terapie Intensivă a Spitalului Judeţean Buzău.