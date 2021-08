Mărturia unei profesoare sceptice față de vaccinul anti-Covid: „Am făcut o formă uşoară, dar nu mai sunt omul care am fost”

Aceasta povestește că în decembrie 2020 a refuzat vaccinarea. În ianuarie 2021 s-a îmbolnăvit, a rămas cu sechele importante, deși a făcut o formă ușoară.„Anticorpi Anti Spike dezvoltați după administrarea vaccinului Pfizer!- început de decembrie 2020 - spun NU vaccinării. De ce? Pentru că am luat în considerare prostiile vehiculate pe internet, fără să mă informez.- sfârșit de decembrie 2020 - la recomandarea medicului de familie accept ideea vaccinării... dar mai încolo...- 6 ianuarie 2021, mama unui prieten bun ajunge în spital și după 5 zile, în 11 ianuarie 2021, pleacă dintre noi... nici acum nu îmi vine se cred cât de repede a terminat acest nenorocit de virus un om puternic și plin de viață. Nu ieșise prea mult din casă, aștepta vaccinul...😞.- 15 ianuarie 2021, medicul de familie mă întreabă dacă doresc să mă vaccinez și fără nicio ezitare spun DA. Am norocul să fiu programată în 20 ianuarie pentru prima doză Pfizer.- îmi sun prietenii, colegii, pe toți cei cărora le-am spus că nu mă vaccinez să le spun că m-am răzgândit...- 20 ianuarie 2021 - fac prima doză cu Pfizer fără efecte adverse;- 26 ianuarie - intru în carantină, nu aveam simptome deloc.-27 ianuarie, seara, la 7 zile de la prima doză - fac febră 37 și îmi pierd mirosul. A doua zi nu am mai avut nimic cu excepția lipsei mirosului. Am petrecut 14 zile în carantină și am citit mult. Am înțeles cum funcționează vaccinul și la 2 zile după ce am ieșit din carantină mi-am făcut rapelul. Nu am fost testată dar e clar că am avut COVID-19. O formă extrem de ușoară pentru că vaccinul luptă alături de mine. Totuși, nu mai sunt omul care am fost, miros am din când în când și sunt arome pe care nu le sesizez. Am probleme cu concentrarea și obosesc repede.-10 februarie 2021 - fac rapelul la două zile după ce am ieșit din carantină. Efecte adverse: 2 zile febră 37,4.- 22 februarie, 12 zile de la rapel - îmi fac analizele pentru determinarea cantitativă a titrului de anticorpi Anti Spike și văd că am peste 40.000 AU/ ml. Valoarea la care se consideră că ai anticorpi e > 50 AU/ ml și valoarea la care se consideră că ești protejat e 3950 AU/ ml. Aveam mult peste limita maximă. 10 august 2021, 6 luni de la rapel - repet analiza. Am 3075 AU/ ml.Încă sunt protejată și oricum celulele au memorat "dușmanul" și vor fabrica anticorpi dacă mă întâlnesc cu el din nou, așa că nu voi ajunge în spital.Între timp, încă un om deosebit a plecat....😔Nu vă vaccinați? E alegerea voastră, dar... respectați regulile!!!!Virusul nu te iartă!Sănătate tuturor! Și... nu vă relaxați, coșmarul nu s-a terminat!P.S. dacă va fi nevoie de încă o doză , o voi face fără nicio ezitare. Altă soluție nu există!", își încheie profesoara postarea.