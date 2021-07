Țările din Uniunea Europeană lovite de valul patru al pandemiei. Creșterea exponențială a numărului de noi îmbolnăviri

Situația cazurilor noi de COVID-19 în Uniunea Europeană

Austria

9 iunie – 366 de cazuri noi

20 iunie – 131 de cazuri noi

9 iulie – 192 de cazuri noi

19 iulie – 263 de cazuri noi

Belgia

4 iunie – 1.599 de cazuri noi

19 iunie – 428 de cazuri noi

2 iulie – 754 de cazuri noi

16 iulie – 1.453 de cazuri noi

Cipru

2 iunie – 58 de cazuri noi

30 iunie – 429 de cazuri noi

5 iulie – 787 de cazuri noi

14 iulie – 1.120 de cazuri noi

Danemarca

6 iunie – 853 de cazuri noi

19 iunie – 243 de cazuri noi

26 iunie – 195 de cazuri noi

14 iulie – 1.202 cazuri noi

Finlanda

5 iunie – 120 de cazuri noi

15 iunie – 73 de cazuri noi

2 iulie – 216 cazuri noi

17 iulie – 384 cazuri noi

Franța

3 iunie – 8.161 de cazuri noi

23 iunie – 2.320 de cazuri noi

3 iulie – 3.006 cazuri noi

18 iulie – 12.532 de cazuri noi

Germania

14 iunie – 907 cazuri noi

28 iunie – 340 de cazuri noi

16 iulie – 1.555 de cazuri noi

Grecia

11 iunie – 784 de cazuri noi

22 iunie – 395 de cazuri noi

8 iulie – 2.061 cazuri noi

13 iulie – 3.109 cazuri noi

Italia

12 iunie – 1.723 de cazuri noi

1 iulie – 882 cazuri noi

18 iulie – 3.125 de cazuri noi

Portugalia

4 iunie – 430 de cazuri noi

24 iunie – 1.556 de cazuri noi

8 iulie – 3.269 de cazuri noi

14 iulie – 4.153 de cazuri noi

Spania

4 iunie – 4.995 de cazuri noi

30 iunie – 9.227 de cazuri noi

9 iulie – 21.879 de cazuri noi

13 iulie – 43.960 de cazuri noi

16 iulie – 31.060 de cazuri noi

Marea Britanie

9 iunie – 7.540 de cazuri noi

24 iunie – 16.510 cazuri noi

8 iulie – 32.053 de cazuri noi

14 iulie – 41.647 de cazuri noi

17 iulie – 54.349 de cazuri noi

Spania este una dintre cele mai afectate țări. În ultima lună a ajuns de la 3.000-4.000 de cazuri zilnice la peste 43.000. Presa locală relatează că majoritatea infectărilor sunt înregistrate în rândul tinerilor nevaccinați. Strategia de vaccinare a Spaniei s-a bazat pe categorii de vârstă, începând cu vârstnicii, adică cei mai vulnerabili. Astfel, persoanele tinere, care sunt și cele mai active, nu au avut acces la imunizare. Abia în urmă cu o săptămână autoritățile din Spania au anunțat că vor accelera vaccinarea persoanelor sub 30 de ani.Anterior, medicul Marius Geantă a explicat pentru Ziare.com acest fenomen și a punctat exact strategia de vaccinare adoptată de fiecare țară. Acesta a susținut că, în țara noastră, tinerii au avut acces la vaccin foarte repede și că tocmai acesta este motivul pentru care situația nu a scăpat de sub control, spre deosebire de alte țări.”Fiecare țară a avut propria strategie de vaccinare. Am văzut că multe state au avut o prioritizare bazată pe vârstă și că au procente semnificative de persoane de 70-80 de ani care sunt vaccinate, deci protejate.În România au avut acces la vaccinare mult mai repede grupele de vârste mai mici, 20-30 de ani. Asta e o diferență importantă pentru că în România, față de alte state, persoanele în vârstă nu sunt atât de mobile, pe când cele tinere au o mobilitate crescută. Cred că accesul persoanelor tinere la vaccinare și numărul important de persoane vaccinate în acest moment, mă refer la tineri, în raport cu alte țări, ajută cumva la acest control al pandemiei de acum pentru că tinerii sunt cei care ies mai mult, se mișcă mai mult, se deplasează, socializează. Fiind vaccinați, evident că sunt protejați”, a explicat Marius Geantă.Se observă deja o creștere, mai mică sau mai mare, a cazurilor noi de COVID-19 în anumite state membre ale Uniunii Europene.