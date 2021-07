Doua noi decese in Romania in urma infectarii cu tulpina Delta. Toti pacientii care au murit pana acum erau nevaccinati

Delta, potential de a deveni tulpuna majoritara

Toate persoanele care si-au pierdut viata erau nevaccinate."Alte doua decese au fost inregistrate ca urmare a infectarii cu tulpina Delta. Persoanele, cu varste de 62, respectiv 35 de ani, sunt din judetul Bacau si erau nevaccinate, desi aveau conditii medicale preexistente", precizeaza CNCAV.Comitetul precizeaza ca varianta Delta are potential de a deveni tulpina majoritara la nivel global, precizand faptul ca vaccinurile administrate in schema completa isi mentin eficienta fata de infectia cu aceasta tulpina.CNCAV a transmis miercuri, printr-un comunicat de presa, ca Varianta B1617.2 (Delta) sau tulpina indiana este considerata cea mai adaptata dintre cele patru variante virale, cu un grad ridicat de contagiozitate, de doua ori mai mare fata de tulpina initiala si cu aproximativ 60% mai mare decat tulpina Alpha, cunoscuta ca varianta britanica."Varianta Delta are potentialul de a deveni tulpina majoritara la nivel global, nu doar in anumite tari, fiind responsabila de un numar mare de infectii, predominant la persoanele nevaccinate. Vaccinurile actuale administrate in schema completa isi mentin eficienta fata de infectia cu acest tip de tulpina, sens in care vaccinul produs de compania Pfizer/ BioNTech asigura o protectie de spitalizare de 96%, iar AstraZeneca/Vaxzevria asigura o protectie de 92%. Vacinarea cu schema completa ofera protectie fata de boala COVID-19, scade riscul de internare, riscul de complicatii si de deces ", a anuntat CNCAV.Sursa citata mentioneaza ca in Romania , au fost confirmate, pana la acest moment, 57 de cazuri de infectie cu tulpina Delta , in noua judete din tara, cele mai multe fiind inregistrate in Ilfov, Arges si municipiul Bucuresti. De asemenea, un prim deces cauzat de tulpina Delta a fost declarat la o persoana de 72 de ani, din muncipiul Pitesti, nevaccinata."La o parte dintre infectiile cu tulpina Delta nu s-au identificat origini din import, ci au fost dobandite pe teritoriul national, ceea ce denota posibilitatea transmiterii comunitare", a mai afirmat CNCAV.Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea a mai mentionat ca atat intr-o tara cu acoperire vaccinala mai crescuta (Marea Britanie), cat si intr-o tara cu acoperire vaccinala mai scazuta (India), varianta Delta a devenit rapid predominanta.Astfel, in Marea Britanie, varianta Delta a devenit dominanta rapid.CNCAV a mentionat ca in aprilie 2021, au inceput sa fie identificate primele infectari cu varianta Delta, astfel ca prevalenta in luna mai a ajuns la aproximativ 25%, iar in iunie a ajuns la peste 80% din totalul cazurilor de infectie. De asemenea, in luna mai 2021, acoperirea vaccinala cu o doza era de aproximativ 50%, iar cu doua doze, de aproximativ 23%.La data de 05 iulie 2021, acoperirea vaccinala cu o doza era de aproximativ 70%, iar cu doua doze, de aproximativ 50%. Totodata, in perioada aprilie - mai, media cazurilor noi a fost de 2.400/ zi;De la finalul lunii mai, numarul cazurilor si prevalenta tulpinii Delta sunt in continua crestere, astfel ca media infectiilor raportate in ultima saptamana (29.06.2021 - 05.07.2021) a ajuns la peste 25.000/ zi - o crestere cu 53% in comparatie cu saptamana precedenta, a precizat sursa citata.De asemenea, in perioada 01 februarie 2021 - 14 iunie 2021, aproape un sfert dintre cazurile de imbolnavire cu varianta Delta, care au necesitat asistenta medicala de urgenta, au fost confirmate in randul persoanelor vaccinate cu o singura doza, mai putin de 1 din 10 cazuri fiind persoane vaccinate complet.CNCAV a prezentat informatii si despre situatii din India. Si aici varianta Delta a devenit dominanta rapid: prevalenta in martie fiind la maximum 20%, in luna mai, la peste 75%, iar in luna iunie, la aproape 100%.In luna iulie, acoperirea vaccinala este inca foarte scazuta: cu o doza- 20%, iar cu 2 doze, aproximativ 5%.CNCAV sustine ca este absolut necesara cresterea acoperirii vaccinale pentru limitarea transmiterii si reducerea efectelor variantei Delta.Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea a mentionat ca varianta Delta s-a dovedit capabila sa declanseze noi valuri de infectie in tari si regiuni puternic afectate de tulpinile anterioare, iar o analiza efectuata asupra evolutiei din India, bazata pe modelare matematica, estimeaza ca tulpina Delta ar putea infecta pana la 50% din populatia care a trecut anterior prin boala.