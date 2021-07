Valul patru al pandemiei de COVID-19 în România. La ce să ne așteptăm în toamnă

România secvențiază de 100 de ori mai puțin decât este recomandat

Întrebările anului viitor

Cât la sută din cei care au trecut prin boală mai au protecție

Cât la sută dintre cei care s-au vaccinat mai au protecție

Care va fi varianta virusului care va circula atunci

Valul patru în Europa

Ce spun autoritățile

Ne-am putea aştepta la 4.000 de cazuri noi pe zi şi 4 decese

”Ne așteptăm la o creștere a numărului de cazuri, asta este evident. Acum, în opinia mea, este foarte puțin probabil ca un val în toamnă să fie un val de amplitudinea valului doi sau valului trei.Explicațiile raționale, medicale, exclud un val patru intens. Intens înseamnă un val patru în care ocuparea paturilor la ATI este, cum am văzut în valul trei, că a depășit 1.600 la un moment dat, cu aglomerarea spitalelor și cu un număr mare de decese. Cred că e un scenariu pe care e destul de greu să-l întâlnim în această toamnă”, explică Marius Geantă.Medicul susține că, într-adevăr, cei mai mulți oameni care se infectează sunt dintre cei care nu s-au vaccinat, dar că există și o proporție mică în rândul celor imunizați. Totuși, punctează un aspect important, și anume că persoanele vaccinate au un risc foarte mic de a dezvolta forme grave.În privința variantei Delta, mult mai contagioasă, care determină această creștere a cazurilor, medicul spune că nu putem avea o imagine concretă deoarece în țara noastră se secvențiază foarte puțin.”Iar legat de varianta Delta, ziua exactă și ora la care va deveni dominantă nici nu poate fi spusă foarte clar și nici nu e atât de important. Știm doar că se va întâmpla și că ne confruntăm cu un virus care are proprietăți mult îmbunătățite față de cel cu care ne luptam în urmă cu un an de zile. Nu putem anticipa această zi pentru că, de exemplu, România secvențiază de 100 de ori mai puțin decât recomandă Comisia Europeană. Neavând aceste date, analiza e incompletă și ne poate duce la concluzii greșite. Dacă nu secvențiem mai mult nu putem să avem un tablou real”, adaugă Marius Geantă.Marius Geantă adaugă că mai degrabă este incertă perioada de după toamnă, mai exact de la începutul anului viitor, când vor exista trei mari întrebări:Valul patru al pandemiei de COVID-19 lovește deja anumite țări din Europa, Spania și Marea Britanie fiind printre cele mai afectate, cu creșteri de zeci de mii de cazuri în nici o lună. Cu toate că România încă înregistrează sub 100 de infectări zilnice, specialiștii se așteaptă ca situația să se schimbe din toamnă.Incertitudinea afectează toate planurile. În lunile ce urmează, august și septembrie, sunt programate diverse evenimente, cum ar fi festivaluri, spectacole sau concerte. Românii și-au planificat deja concediile , fie în țară fie în afară, dar și evenimentele private, cum ar fi nunți și botezuri.Cea mai mare parte a restricțiilor au fost ridicate. Evenimentele în aer liber pot găzdui până la 2.500 de participanți dacă se respectă distanțarea socială, cluburile și restaurantele pot funcționa până la două noaptea, la nunți și botezuri pot participa maximum 300 de oameni daca sunt testați, vaccinați, sau trecuți prin boală, iar sălile de fitness funcționează la capacitate maximă.Totuși, aceste măsuri țin cont de evoluția epidemiologică, influențată mai ales de vaccinare și de răspândirea tulpinii Delta.Ioana Mihăilă, ministrul Sănătății, a declarat duminică, 18 iulie, că v alul patru va fi ”al nevaccinaților” și că momentan nu se discută despre reintroducerea restricțiilor deoarece avem puține îmbolnăviri, dar a enumerat câteva scenarii care s-ar putea lua în calcul dacă contextul epidemiologic o va cere.”Acest val 4 va fi un val al nevaccinaților. Ei vor fi principalii afectați. Oamenii de știință spun că la sfârșitul lunii august tulpina Delta va deveni dominantă în Europa, ne așteptăm ca același lucru să se întâmple și în România”, a declarat Ioana Mihăilă, conform sursei citate.Referitor la posibile restricții, dacă vor fi necesare, aceasta a enumerat câteva ”ipoteze de lucru”, specificând că ele ”nu sunt pe masa guvernului”.”Cred că restricțiile vor viza în primul rând persoanele nevaccinate, dacă ar fi doar să emit o părere, cred că ar trebui să restricționăm acele evenimente care se desfășoară în spații închise cu un număr mare de participanți, dacă aceștia nu sunt vaccinați. Este doar o ipoteză de lucru, nu ceva care este pe masa guvernului. Nu este o propunere, pentru că în acest moment cifrele referitoare la incidență sunt bune, așa că în acest moment nu discutăm de restricții.Nu cred că masca în aer liber, cel puțin pentru persoanele vaccinate, va fi necesară. Spațiile care au un risc mare de transmitere sunt spațiile închise sau zonele foarte aglomerate”, a mai spus Ioana Mihăilă.În plus, Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare, a declarat marți, 20 iulie, că experții estimează că valul patru va fi mai agresiv și că vaccinarea va face diferența.”Cu cât procentul persoanelor vaccinate este mai mare, cu atât numărul de persoane spitalizate admise la Terapie Intensivă și numărul de decese vor fi mai mici. Cu cât numărul persoanelor vulnerabile este mai scăzut ca acoperire vaccinală, cu atât riscul de creștere a numărului de persoane spitalizate este mai mare”, a declarat Valeriu Gheorghiță.Medicul a mai spus că varianta Delta se transmite de două ori mai repede decât tulpina inițială și cu 60% mai ușor decât tulpina Alfa. În plus, spune el, această tulpină crește riscul de spitalizare de 2,5 ori, comparativ cu celelalte mutații.Ministrul Sănătăţii, Ioana Mihăilă, a declarat marţi că se estimează ca rata de infectare cu noul coronavirus să crească şi în România şi a subliniat că dacă ar exista o acoperire vaccinală suficientă, nu vor exista pacienţi cu forme severe."Nu putem avea o dată exactă la care valul patru va apărea sau va atinge apogeul, dar luându-ne după ceea ce s-a întâmplat în celelalte ţări - de exemplu în Marea Britanie acum avem aproximativ 45.000 de noi infectări pe zi -, având în vedere că şi incidenţa infecţiilor cu tulpina Delta este în creştere la noi în ţară, da, estimăm că vom avea o creştere a ratei de infectare şi la noi în ţară", a spus Mihăilă.„În acest moment, dacă ne uităm după ce s-a întâmplat în Marea Britanie, unde rata de vaccinare este una crescută, numărul internărilor în spital şi rata de mortalitate este mult redusă, dacă luăm prin exemplu o comparaţie cu o zi din martie 2021 în România când a fost apogeul valului trei şi am avut 6.000 de cazuri noi într-o zi şi 120 de decese, dacă am avea aceeaşi rată de vaccinare ca în Marea Britanie ne-am putea aştepta la 4.000 de cazuri noi pe zi şi 4 decese. Dacă avem o acoperire vaccinală suficientă, chiar dacă avem foarte multe cazuri de infectare nouă, aceşti pacienţi nu vor fi cu forme severe şi nu vor muri de infecţie. (...) Referirea pe care am făcut-o la Marea Britanie este vaccinarea a 80% din populaţia adultă. Este doar o comparaţie. O acoperire suficientă înseamnă acea rată de vaccinare care ne permite să avem foarte puţine infecţii şi foarte puţine decese", a explicat ministrul Sănătăţii.