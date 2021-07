Primele zone din România care vor fi afectate de valul 4 al pandemiei. Medic: "Să nu se culce pe o ureche că n-o să mai facă boala"

Cristian Oancea, directorul medical al Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "Victor Babeş" din Timişoara, a declarat pentru Adevărul că cele mai afectate zone din România vor fi cele rurale, unde oamenii nu s-au vaccinat, dar și cele în care este predominantă imunizarea pasivă, adică oameni care au trecut prin boală, dar nu s-au imunizat ulterior. În plus, medicul atrage atenția asupra faptului că persoanele care s-au infectat cu alte tulpini nu sunt protejate și față de Delta."Valul 4 va avea loc în primul rând în zonele rurale, unde nu toţi s-au vaccinat, şi în al doilea rând la persoanele care au trecut prin boală şi care nu s-au vaccinat, bazându-se tocmai pe faptul că au imunitate.Trebuie să fim conştienţi că aceste noi tulpini sunt mai agresive, iar faptul că am trecut prin boală cu vechile tulpini – care au fost în valul 1, valul 2 şi valul 3 – nu înseamnă că avem imunitate şi la ce va urma. Persoanele care au trecut prin boală să nu se culce pe-o ureche că nu o să mai facă boala. Aceste noi tulpini care au apărut şi sunt agresive cresc riscul (n.r. - ca persoanele care au avut COVID-19) să dezvolte din nou boala. Agresivitatea noilor tulpini duce la simptome mai accentuate şi la internări. Se pune problema: plus-minus terapie intensivă", a declarat Cristian Oancea pentru sursa citată.Cristian Oancea adaugă că până și persoanele imunizate au un risc de 5-10% de a se infecta cu tulpina Delta Acesta estimează și că valul patru va lovi România mai devreme decât se așteptau specialiștii."Indicii epidemiologici la noi în ţară sunt încă foarte jos, ceea ce înseamnă că stăm bine. Contează însă foarte mult migraţia populaţională şi cu ce venim de pe unde plecăm: Spania, Italia, Grecia. Noi am spus că valul 4 (se va manifesta – n.r.) printr-o creştere undeva în luna septembrie, după aceea am revenit şi am spus iulie-august, pentru că ne-am dat seama că sezonul de turism a început mai repede. Şi celelalte ţări au început, încet-încet, să îşi reintroducă restricţiile – în special pentru persoanele nevaccinate. Sperăm să nu ajungem şi noi acolo", a explicat Cristian Oancea.Medicul relatează și că se fac mult mai puține secvențieri decât este recomandat, această tehnică fiind singura prin care se pot depista mutațiile COVID-19."Avem un total de 2.373 de secvenţieri făcute oficial de la începutul anului. În aceeaşi perioadă am făcut 2 milioane de teste RT-PCR în cadrul programului naţional, ceea ce înseamnă că secvenţiem doar 0,1% din testele făcute la stat. Este o rată de 100 de ori mai mică decât recomandarea ECDC de a secventializa 10% din testele RT-PCR", spune Cristian Oancea.