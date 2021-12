Țara care încă nu a intrat în panică din cauza variantei Omicron. Infecționist: ”Ar întârzia doar introducerea inevitabilă a virusului”

Până acum statul asiatic s-a abținut de la măsura închiderii granițelor iar experții spun că încă mai este timp până ”să apese butonul de panică”.

În loc să se alăture Japoniei și Israelului reînchiderea granițelor pentru străini, Singapore le-a menținut deschise pentru persoanele vaccinate, alegând în schimb să intensifice testele pentru călători și să întrerupă relaxarea în continuare a restricțiilor de călătorie și sociale, scrie Bloomberg.

„Nu există nicio dovadă că această variantă ar trebui să provoace panică sau să necesite proceduri substanțial diferite pentru a gestiona această situație”, a spus Ashley St. John, profesor asociat de imunologie la Duke-NUS Medical School. „Nu cred că este realist să ne așteptăm ca omicronul să poată fi transmis cu ușurință. Este probabil să se răspândească substanțial în lume, în ciuda multor măsuri, inclusiv testarea și circulația restricționată”, a mai precizat expertul.

De ce întârzie, de fapt, Singapore măsurile anti omicron

Singapore are una dintre cele mai mari rate de vaccinare din lume și are capacitatea de a impune imediat restricții, în caz de nevoie. În plus a făcut eforturi pentru a-și proteja sistemul de sănătate.

Economia din Asia de Sud-Est, care depinde foarte mult de comerț și transport, a trecut la o strategie de a trăi cu virusul atunci când varianta Delta, foarte transmisibilă, a făcut eliminarea Covid-ului aproape imposibilă. A fost prima care a făcut acest lucru dintre câteva jurisdicții din Asia-Pacific care au încercat anterior să îndepărteze virusul.

„Închiderea frontierelor, în special în locurile cu rate ridicate de vaccinare, nu este necesară”, a spus Ooi Eng Eong, profesor de boli infecțioase emergente la Duke-NUS Medical School. „Bănuiesc că Omicronul s-a răspândit deja în multe locuri. Dacă este la fel de transmisibil ca Delta, atunci închiderea granițelor ar întârzia doar introducerea inevitabilă a virusului.”

Vaccinarea este în continuare cea mai bună apărare, a adăugat Ooi, deoarece chiar dacă există o oarecare reducere a eficacității împotriva unei infecții cu Omicron, imunizarea ar împiedica, foarte probabil, infecția să provoace o formă severă a bolii COVID-19.

Planul Singapore de trecere la viața normală

Cu peste 85% din populația sa complet vaccinată împotriva Covid-19 și noile infecții stabilizate, Singapore a permis recent oamenilor care nu fac parte din aceeași familie să ia masa împreună în grupuri de 5 la restaurante.

„Dacă vine Omicron, vine”, a spus Leong Hoe Nam, specialist în boli infecțioase la Spitalul Mount Elizabeth Novena din Singapore, care crede că este puțin probabil ca varianta să testeze mult hotărârea guvernului din Singapore. „Decizia de a închide sau nu depinde de capacitatea spitalelor, iar unitățile de tratament Covid-19 le-au stimulat enorm”.

Totuși, autoritățile din Singapore par să nu-și asume riscuri, a spus Leong, referindu-se la decizia națiunii de a intensifica testele la granițele sale. Cu rate mari de vaccinare, Singapore ar trebui să poată rezista relativ bine la noua variantă, judecând după experiența Portugaliei care stă la fel de bine, unde a apărut deja omicron”.

