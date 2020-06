120 de salvamari la Constanta. Vor avea termoscanere si kituri de oxigen

🌊🆕➡️🏊🏻‍♂️🚤Echipamente de interventie pentru salvamarii de pe plajele din Constanta - Mamaia.



"Primaria Municipiului Constanta a achizitionat baloane de resuscitare, defibrilatoare, aspiratoare de secretii si rucsacuri de prim ajutor, pentru interventia rapida a salvatorilor.Pentru buna desfasurare a activitatii de salvamar pe plaja, au fost achizitionate trei containere de prim ajutor care au fost instalate in puncte special amenajate. Toate cele 29 de foisoare au fost revopsite, iar punctele de interventie de pe plaja au fost dotate cu mobilier, paturi de consultatie si targi mobile", se mentioneaza intr-un comunicat de presa transmis de Primaria Constanta.Conform coordonatorului Serviciului de Salvamar Constanta - Mamaia, Gabriel Culea, pe plaja din statiunea Mamaia sunt 19 puncte de salvamar, in Constanta - 10 puncte de observare, functionand si un total de 7 puncte de prim ajutor."Primaria Constanta s-a implicat pentru a veni in sprijinul Serviciului Salvamar cu tot ceea ce am avut nevoie. Avem zece puncte de observare si trei puncte de ajutor pe plajele din Constanta si pe plaja din Mamaia sunt 19 puncte de salvamari si patru puncte de prim ajutor.La fiecare punct de observare avem trei salvamari, fiecare baza este dotata cu ambarcatiuni cu motor si ski-jeturi de interventie", a declarat Culea, citat in comunicat.Punctele de prim ajutor vor avea in dotare, in curand, si termoscanere si kituri de oxigen.Cei 120 de salvamari si personalul de prim ajutor lucreaza la capacitate maxima si vegheaza plajele din Constanta si Mamaia in intervalul orar 8:30 - 19:30.