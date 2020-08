A primit aproape 200.000 de euro fonduri europene pentru a construi o pensiune turistica, dar si-a facut vila personala. Acum va da socoteala in justitie

Afaceristul si-a construit cu cei aproape 200.000 de euro o vila personala. Rechizitoriul a fost inregistrat la Tribunalul Alba luni, 11 august 2020.Potrivit DNA, in calitate de unic asociat si administrator in fapt al unei societati comerciale, inculpatul Feisan Dragos Ionut ar fi prezentat Centrului regional Alba Iulia din cadrul Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (autoritate cu competente in gestionarea fondurilor europene nerambursabile) o serie de documente false prin care ar fi obtinut, in mod injust, o finantare nerambursabila in valoare totala de 854.408 de lei (aproximativ 200.000 de euro la valoarea cursului din perioada 2011 - 2013).Finantarea, care ar fi trebuit folosita la construirea unei cabane turistice in comuna Ighiu, ar fi fost folosita la construirea unui imobil pentru sine si familia sa, aceasta nefiind introdusa in circuitul turistic. "Pentru obtinerea rambursarilor, in perioada noiembrie 2011 - mai 2014, acesta ar fi depus, la fiecare dintre cele cinci cereri de rambursare, documente false prin care a facut dovada indeplinirii cerintelor impuse si a realizarii lucrarilor de constructie de catre o alta societate decat cea care le-a executat in realitate, declaratii de conformitate ale producatorului de masa lemnoasa, declaratii de conformitate a obiectelor de mobilier, precum si un numar de sapte contracte de munca fictive incheiate cu sapte persoane. Cea mai mare parte a sumelor presupus a fi fost cheltuita in cadrul proiectului s-ar fi intors in conturile unor societati controlate de inculpat", se precizeaza in rechizitoriul Parchetului.Agentia Pentru Finantarea Investitiilor Rurale s-a constituit parte civila in cauza. Parchetul a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra unor bunuri detinute de persoana mentionata in cerere. De asemenea, fata de alte presupuse infractiuni s-a dispus disjungere si declinare la Parchetul de pe langa Tribunalul Alba.