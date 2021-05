Cinci turisti blocati pe doua vai din Bucegi, cu risc de producere a unor avalanse. Salvamontistii au plecat in cautarea acestora

Potrivit coordonatorului Salvamont Busteni, Laurentiu Paraschiv, o actiune are loc pe Valea Tapului, fiind vorba despre un turist care a urcat cu schiurile in spate, iar aproape de Braul Mare al Costilei nu a mai putut inainta din cauza epuizarii Cea de-a doua interventie se desfasoara pe Valea Cerbului, unde doi turisti care s-au abatut de la poteca au ramas blocati in partea superioara. Ambele actiuni sunt dificile din cauza stratului de zapada si a riscului de avalanse, a precizat sursa citata.La cele doua interventii participa 10 salvatori de la Salvamont Busteni, Salvamont Prahova- formatiile Busteni si Azuga si Salvamont Sinaia.