"Adio, Grecia! Nu mai mergem in viata noastra!" Revolta pe forumuri, dupa ce Grecia a decis sa suspende temporar emiterea formularelor de calatorie

Oamenii si-au exprimat nemultumirea pe forumurile dedicate turismului in Grecia. Iata cateva dintre reactiile acestora:"Nu se poate asa ceva. Adio, Grecia! Nu mai mergem in viata noastra", a scris Adrian Petrache pe unul dintre forumuri."Bataie de joc din partea autoritatilor grecesti! Te pun sa completezi PLF-ul cu 24 de ore inainte, acum e blocat. Eu trebuia sa plec pe 14 si daca as avea rezultatul COVID, tot nu as putea merge. Imi vreau banii inapoi. Toti! Nu e vina mea, eu am vrut, ei si-au batut joc", a scris Alexandra Greu pe acelasi forum.Multe persoane sunt gata sa isi anuleze vacanta, intrucat considera prea scumpe testele pentru coronavirus , care ajung si la 350 de lei de persoana."Plecam doua familii, testul este valabil 72 de ore, iar grecii mai sondeaza si ei. Noi avem o vila a noastra, daca testul in Romania iese negativ, si dupa 72 de ore un test din Grecia iese pozitiv, am pierdut toti tot concediul si banii", a scris Badea Florin Costin."Nu toata lumea are 2.000 euro pt un concediu! Si, da! Testul costa foarte mult. La 4 persoane ajungi sa dai pe teste cat ai dat pe cazare. Nu prea se merita", a scris Lacramioara Ifrim."Si noi suntem 4 cupluri... Avem 6 nopti de cazare in Polychrono Halkidi Palace din 26. Si suntem putini spre retragere ... Ne-ar costa testele de covid inca 460 euro. Dar ne este frica sa nu mai apara si alte restrictii. Mai aveti careva concedii in perioada asta? Ce hotarari luati? Noi am si platit aproximativ 2400 lei avans", a scris Alexandru Fedeles.