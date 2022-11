Agathon: Dracula, o mina de aur neexploatata

"Brandul Dracula nu este nici pe departe expirat", considera fostul ministru al Turismului, Dan Matei Agathon.

In opinia acestuia, Romania are o mina de aur neexploatata, dar nu profita de potentialul exercitat de Dracula, in conditiile in care strainii asociaza invariabil Romania cu Ceausescu, Dracula si Nadia Comaneci.

"(Dracula, n.red.) nu este expirat. Nici pe departe. De supraexpunere nici nu putem sa vorbim, pentru ca noi avem o mina de aur. Nu avem absolut nicio motivatie sa fi renuntat la Dracula, nu neaparat ca brand de tara, dar ca una dintre atractiile turistice ale Romaniei.

Nu este expirat pentru ca in orice tara din lumea asta daca te duci si intrebi vor spune: Ceausescu, Dracula si Nadia Comaneci", a declarat, intr-un interviu pentru Bloombiz.ro, Dan Matei Agathon.

Parca am vrea sa ne desfiintam turismul, nu sa-l incurajam

Agathon a aratat ca atat timp cat romanii nu vor face nimic pentru tara si turism, degeaba se investesc bani.

"Pe mine ma enerveaza faptul ca despre turism se vorbeste doar la inceputul sezonului, sau cand vine vreo tampenie, de tipul vaduva neagra, mistretii care au intrat in Mamaia, gaura de ozon; pana si radiatiile astea sunt extraordinare. De parca ar fi numai pe litoralul romanesc, pe cel turcesc, bulgaresc nu ar fi. Si faptul ca se vorbeste cu obstinatie in sezonul estival.

Daca cumva se imbolnavesc trei oameni ca au mancat cine stie ce porcarie de pe plaja, se transforma intr-o stire de interes national si parca am vrea cu tot dinadismul sa ne desfiintam turismul, in loc sa il incurajam", a mai spus fostul ministru.

Bulgarii sunt destul de departe sa ne dea lectii

Mai mult, Agathon sustine ca bulgarii nu ne dau lectii cand vine vorba de turism, ci doar in materie de promovare.

"(Bulgarii, n.red.) nu ne dau nicio lectie. Ne dau lectii de publicitate si de promovare. Ei au inceput o campanie agresiva de promovare in Romania a litoralului bulgaresc acum 3 ani. Au facut intai un studiu de marketing, pentru care au platit 3 milioane de euro, sa afle ce-si doreste turistul roman. Si asa au aparut manelele in Bulgaria, asa au aparut tot felul de meniuri cu ciorba de burta si alte delicatese in limba romana. Au avut parte de multa promovare pe televiziunile romane. Bulgarii sunt destul de departe sa ne dea lectii. Asta este un mit.

Este un mit intretinut de snobismul unor romani, care atunci cand se vad la Nisipurile de Aur sau la Albena, li se pare ca sunt intr-un paradis pierdut, si cand se intorc acasa, le e rusine sa le spuna vecinilor ca nici mancarea nu a fost asa grozava, ca preturile sunt destul de mari, ca distractiile dupa ora 22 sunt zero, ca singurele fete frumoase sunt cele care vin din Romania, ca daca te duci cu alta masina decat cu Loganul ai toate sansele sa ramai fara ea, ca sunt falsi politisti care te pot opri oricand, ca orice indicator rutier este scris in literele slavone, ca in afara de limba rusa, alte limbi cu greu mai gasesti", a continuat Agathon.

