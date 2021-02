Amenintarea lui Mohammad Murat, seful patronatelor din turism: "Nu suntem departe de a deschide restaurantele si hotelurile fara a respecta ordonanta guvernului"

Murat a prezentat in interventia publica de la Constanta informatii potrivit carora investitorii in turism ar avea probleme financiare mari si ar fi presati de banci sa vanda active pentru acoperirea ratelor restante."De la 1 ianuarie, au inceput bancile sa trimita scrisori de scoatere la vanzare a activelor. Doar 9 luni se pot amana ratele in Romania, conform ordonantei, iar noi ne aflam in criza de 11 luni. In afara de miile de amenzi care se dau zilnic pe zona de Horeca, nu am simtit prezenta statului nicaieri. Asa cum s-a intamplat in Italia, unde s-au deschis toate restaurantelor o data, nerespectand ordonanta data de guvern, va spun ca nu suntem departe de a face acest lucru in Romania, vorbind despre restaurante si hoteluri", a declarat Murat.Pe aceeasi tema:Investitorul sirian, proprietar al unor lanturi hoteliere pe litoralul romanesc a mai declarat ca miercuri, 3 februarie, se va intalni si cu ceilalti sefi din patronatele din turism si ca ar urma, cel mai probabil, "sa bata cu pumnul in masa" impreuna.