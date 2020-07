Apelul politistilor pentru turistii aflati pe litoral: "Stim ca e weekend, soare, mare... dar aveti grija de sanatatea celor din jur"

"Stim ca este weekend, soare, mare, dar va rugam sa aveti grija de sanatatea dumneavoastra si de a celor din jur.Noi, ca in fiecare zi, suntem la datorie pentru dumneavoastra, indiferent ca suntem la sol sau in aer.Va dorim o zi superba oriunde va aflati astazi", a transmis Ministerul Afacerilor Interne pe pagina de Facebook a institutiei.Reamintim ca datele oficiale transmise duminica 26 iulie de catre Grupul de Comunicare Strategica arata o dublare a numarului de amenzi contraventionale acordate in ultima zi, ajungand la peste 2.000 de astfel de sanctiuni.